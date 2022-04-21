Мэр Мариуполя привёл данные по покинувшим город жителям

Мэр Мариуполя, осаждённого российскими войсками и бойцами так называемой "ДНР", Вадим Бойченко, в четверг, 21 апреля, на встрече с журналистами сообщил о выезде и эвакуации на подконтрольные украинским властям территории около 200 тысяч жителей города с начала войны.

Трансляцию пресс-конференции Бойченко вёл телеканал "Настоящее время".

По словам городского главы, который сам сейчас находится за пределами Мариуполя, в городе остаются ещё более ста тысяч мирных жителей и предпринимаются попытки их оттуда вывезти. Бойченко обвинил оккупационные силы в постоянном срыве попыток эвакуации и периодических обстрелах согласованных пунктов погрузки на специальные автобусы.

Вадим Бойченко также обвинил российскую армию и сепаратистов в военных преступлениях и рассказал о братских могилах вблизи Мангуша, в районе старого кладбища, куда "грузовиками привозят тела мариупольцев и сбрасывают в рвы". Проверить эту информацию из независимых источников пока не представляется возможным.

Мэр Мариуполя рассказал о пытках и издевательствах над мужчинами и женщинами в центрах для проведения так называемой "процедуры фильтрации", через которые в "ДНР" и "ЛНР", как он утверждает, были вывезены ещё около 40 тысяч мариупольцев.

Бойцы украинских формирований, которые продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь", готовы покинуть этот объект, но только с оружием в руках, сказал Бойченко, отвечая на вопрос о ситуации на "Азовстали" и призывах российских властей к украинским военным сдаться. По его сведениям, вывести с территории завода укрывающихся там мирных жителей пока тоже нет возможности, поскольку нет стойкого режима прекращения огня.

Российские власти категорически отрицают обвинения в военных преступлениях в Украине и намеренных атаках против гражданского населения.

Президент России Владимир Путин в четверг назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе и приказал его отменить. До этого министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с Путиным отчитался перед президентом об освобождении Мариуполя, сообщив, что украинские военные укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", и добавив, что на окончательное взятие объекта требуется, по его оценке, ещё 3-4 дня.