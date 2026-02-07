Спутники-матрешки и война в космосе. Чем Россия и Китай угрожают США

Когда в прошлом июне российский "спутник-матрёшка" маневрировал в непосредственной близости от американского спутника, это стало очередным ходом в опасной игре в космические кошки-мышки. "Космос-2558" сопровождал американский разведывательный спутник USA-326 с момента запуска в 2022 году. Но теперь он преподнёс сюрприз, выпустив меньший модуль, который начал двигаться ещё ближе к американскому космическому аппарату.

"Это был уже второй случай, когда мы видели подобное с российской стороны", — сказала в интервью Радио Свобода ДеАнна Бёрт, которая в момент инцидента занимала должность директора по операциям в Космических силах США.

"У вас есть спутник, внутри которого находится другой спутник, который, как мы считаем, является кинетическим аппаратом-убийцей, он может вылететь и сблизиться с другим спутником и потенциально повредить его или вести съёмку или делать что-то еще", — добавила она.

Бёрт вышла в отставку в октябре 2025 года и поговорила с Радио Свобода во время визита в Прагу, организованного Институтом Аспена. Она рассказала о спутниковых угрозах со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Матрешки на орбите

"Мы наблюдали то, что мы называем операциями сближения и сопровождения, что означает… облёт и обследование другого спутника", — рассказывает Бёрт об инциденте в июне 2025 года.

Американские военные следили, произведет ли российский спутник атаку с помощью кинетического аппарата или происходящее окажется исключительно наблюдением и разведкой с российской стороны. Атака произведена не была, но, говорит Берт, этот инцидент в США восприняли с тревогой.

"То, что мы наблюдаем, – испытания, которые могут открыть дорогу к новым возможностям. Гипотетически, если бы я собиралась запускать противоспутниковые средства, сначала я бы хотела убедиться, что могу захватывать цели, а уже затем наносить по ним удары".

О том, что Россия испытывает на орбите "спутники-убийцы", то есть аппараты, способные атаковать в космосе другие спутники или препятствовать их работе, известно уже давно. Еще в 1970-е годы СССР разместил на орбите систему ИА-С ("истребители спутников") – она включала маневренные космические аппараты, способные на тесное сближение со спутником-целью и его поражение направленным боезарядом. Аппараты этой системы никогда не использовались, но стояли на боевом дежурстве до 1993 года. Во второй половине 2010-х Россия, по-видимому, вернулась к советской идее.

В 2017 году российские военные запустили спутник "Космос-2519", согласно официальному сообщению российского Минобороны, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Месяц спустя от него отделился другой аппарат, "Космос-2521", который официальная российская пресса назвала "спутником-инспектором". Оба аппарата продемонстрировали способность маневрировать и сближаться вплоть до расстояния в несколько километров. Испытания были признаны успешными. От "спутника-инспектора" до "спутника-убийцы" всего один шаг: достаточно разместить на борту не фотокамеры, а боезаряд направленного действия.

Запущенные в июле 2019 года российские спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" также взаимно маневрировали, то отдаляясь друг от друга, то снова сближаясь. Официально они "исследовали воздействие искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники", но эксперты считают, что это было моделирование атаки одного спутника другим: данным системы NORAD США, которая занимается отслеживанием космических объектов на околоземной орбите, дважды во время сближения или стыковки спутников "Космос-2535" и "Космос-2536" от них отделялись фрагменты, которые разлетались с большими скоростями, что может указывать на испытание обстрела или тарана одного спутника другим. Примечательно, что после этих инцидентов оба аппарата продолжали маневрировать.

В ноябре 2019 года был запущен еще один маневрирующий спутник, "Космос-2542" который выпустил на орбите аппарат, получивший название "Космос-2543". Обе части этой матрешки пытались преследовать американский военный спутник USA-245. "Космос-2542" и "Космос-2543" предпринимали неоднократные попытки сближения с американским аппаратом, а он включал двигатели, чтобы избежать перехвата. Позже меньший из аппаратов, "Космос-2543", судя по всему, произвел демонстрационный выстрел одиночным зарядом, который приобрел скорость около 160 м/с, но, по-видимому, не был направлен ни в какую цель.

Начальник космических операций Космических сил США генералом Джон Рэймонд в комментариях журналу Time в 2020 году описал эту технологию так: "В моём представлении это похоже на русские матрёшки. Второй спутник вышел из первого спутника".

Ядерная атака в космосе

В феврале 2024 года глава комитета по делам разведки Палаты представителей США, республиканец Майк Тернер рассказал о разведывательном докладе, содержащем информацию о "серьезную угрозу безопасности стране". По некоторым версиям речь в докладе шла о российских планах размещения в космосе противоспутникового ядерного оружия – или аппаратов с ядерными двигательными установками. Преемник Рэймонда на посту начальника космических операций Космических сил генерал Чэнс Салтцман предупредил о наступлении "нулевого дня", в случае, если Россия разместит в космосе ядерное оружие для уничтожения спутниковых группировок противников. В том же году утверждение Пентагона о том, что Россия "вероятно" разместила противоспутниковое оружие в космосе, было отвергнуто Кремлём.

В опубликованном 21 января 2026 года докладе Атлантического совета утверждается, что Соединённые Штаты "неприемлемо уязвимы" перед такими угрозами, и содержался призыв перейти к "устойчивым спутниковым архитектурам".

Бёрт рассказала РС, что разработка такой системы уже является одним из главных приоритетов США, а именно "способность выдержать удар и восстановить возможности в космосе с помощью новых спутников, которые находятся на хранении и постоянно готовы к запуску".

Учения в 2023 году под кодовым названием Victus Knox установили новый рекорд по скорости выведения спутника на орбиту – "от склада до возможности работы на орбите за неделю", об этом заявили в командовании Космических сил США. Но этого, считает Бёрт, недостаточно.

"Как масштабировать эти возможности? Мы провели единичный эксперимент. Как добиться этого в большом масштабе, чтобы получить устойчивую систему?" – говорит Бёрт.

Наихудший потенциальный сценарий Бёрт описала в в одной из лекций как "Перл-Харбор в космосе". Впрочем, любая подобная крупномасштабная атака в космосе нанесла бы урон и самому агрессору. Ущерб был бы нанесен неизбирательно – уничтожив или выведя из строя также спутники, принадлежащие России, Китаю и другим государствам.

Глушение, лазеры и роботизированные манипуляторы

Существует множество других, более тонких способов вывести спутники из строя.

"Мы видели в Украине, что одной из первых [российских] атак стала кибератака на сеть спутниковой связи… И мы продолжали наблюдать попытки глушения GPS и спутниковой связи на протяжении всего этого конфликта", – говорит Бёрт.

Часть из этих атак была направлена непосредственно на американские спутники. "Они были очень локальными по воздействию и неконтактными по характеру, – это временное глушение, работоспособность возвращалась, когда объект выходит из зоны подавления. Совершенно ясно, что речь шла о локальном, региональном эффекте, а не глобальном. Мы наблюдаем это достаточно регулярно", — рассказала Бёрт. "Наши противники понимают ценность превосходящей высоты, и в этом смысле космическая орбита – наилучшее положение, semper supra, как мы это называем", – добавила она.

Другие противоспутниковые возможности включают атаки с земли – с помощью ракет или лазеров, которые могут использоваться для ослепления спутников на орбите. 15 ноября 2021 года Россия действительно успешно испытала противоспутниковую ракету на собственном старом спутнике, что привело к образованию на орбите более чем 1500 обломков. В США утверждали, что они могут представлять опасность для Международной космической станции, в России это отрицали. На опытно-боевом дежурстве в российской армии уже находится лазерный комплекс "Пересвет", который, предположительно, способен ослеплять спутники в космосе.

По словам Бёрт, "противокосмическими возможностями" обладают также Иран и Северная Корея, но основные угрозы исходят от России и Китая. "Из китайских [технологий] наибольшее беспокойство вызывает манипулятор, способный захватить спутник противника и перевести его с функциональной орбиты на нефункциональную орбиту, что фактически выводит его из эксплуатации", — добавила она.

Последствия на Земле

Безопасность спутников имеет очевидные последствия для жизни на Земле. От них зависит критическая инфраструктура и повседневная жизнь – от гражданского GPS и прогнозов погоды до банковских операций и связи.

Военные последствия нарушения работы спутников варьируются от нарушения тактической связи и разведывательных возможностей до ослепления систем противоракетной обороны.

"И это – общая уязвимость, – считает Бёрт. – Это не ахиллесова пята, которая есть только у США, это технология, от которой зависят все. Да, для нас нарушение работы спутников усложнило бы боевые действия, но я бы также сказала, что наши военные продолжили бы действовать, объединённые силы продолжили бы сражаться… Но это определённо привело бы к потере большего количества жизней".