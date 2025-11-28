"Никто не погиб, но они делают все, чтобы это случилось". Как россияне переживают блокировки всех видов связи

В Москве 27 ноября стали массово отключать интернет, некоторые москвичи получили уведомления от МТС и других операторов "большой четверки". В уведомлениях провайдеры ссылаются на внешние обстоятельства: "В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета", пишет Digital report.

За день до того, 26 ноября, в среду, мобильный интернет отключили в Белгородской области. Это было первое масштабное отключение, затронувшее весь регион, пишут местные СМИ. Как выяснилось позднее, этот шатдаун стал неожиданностью даже для губернатора Вячеслава Гладкова.

"Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории", – сказал в утреннем видеообращении 27 ноября Гладков. Под этим постом во "Вконтакте" тут же появились разгневанные комментарии людей, лишившихся, среди прочего, и оповещений о прилете беспилотников:

"Вячеслав Владимирович, кто эту ерунду придумал пусть приезжает в Шебекино и поживёт тут без интернета! Утром ребёнка вела в сад и не знала, летит что-то или нет! Как слепые котята! Это ж надо додуматься, в приграничье где от интернета в прямом смысле зависят жизни, взять и отключить интернет! А беспилотники как летели, так и летят. Ну маразм полнейший! Верните интернет!!!"

"...как можно было допустить отключение интернета в приграничных сёлах, вы что там играете с жизнями населения или хотите увеличить статистику смертности от атак дронов, мы остались без оповещения БПЛА, объясните, пожалуйста, людям, как можно было такое допустить. Предлагаю вам приехать в вечернее время в Новую Таволжанку и проехать вслепую, повезёт или нет".

"Когда-нибудь все проснутся и поймут что: всё что не делается,это не "для блага народа" и не "для безопасности людей".

А как раз-таки тотальный контроль, всё спланировано.

Только прежде чем все проснутся, неизвестно сколько людей ещё сможет погибнуть (не дай бог конечно!)"

Масштабные ограничения мобильного интернета в России ввели еще в мае 2025 года под предлогом "обеспечения безопасности празднования 80-летия Победы". Летом после успешной атаки украинских беспилотников по российским НПЗ и военным базам они стали регулярными. На сегодня из 85 российских регионов 55 подвергаются постоянной блокировке мобильного интернета. В некоторых регионах отключают еще и проводной интернет, а также телефонную связь.

"60 регионов России сообщили о шатдаунах мобильного интернета. В 49 регионах вместе с отключениями мобильного интернета применяются "белые списки". Всего в 57 регионах было зафиксировано введение "белых списков" и их количество продолжает расти", – сообщил 26 ноября проект "На связи", ведущий хроники блокировки.

Власти ряда регионов заявляют уже о "блокировке мобильного интернета до конца войны в Украине". 11 ноября об этом объявило правительство Ульяновской области на специальной пресс-конференции, пишут местные издания "Рупор73" и "Улправда".

Эксперты из "Общества защиты интернета" подсчитали, что экономика в Ульяновской области теряет при выключенном мобильном интернете около 3 млн рублей в час. "Защищая военные объекты, они губят гражданскую инфраструктуру. Потери от отключения интернета для экономики могут быть выше, чем от прилета дрона", – отмечает эксперт. Онлайн-калькулятор доступен в сети, каждый час простоя можно оценить в рублях для любого города и региона.

Представители областного правительства признались, что интернет отключают по решению федеральных властей и не только в Ульяновске, а по всей России "вблизи объектов специального назначения". Чиновники региона сообщили, что не могут повлиять на это решение или отменить его. "Поскольку оно связано с вопросами государственной безопасности", – уточнил министр цифрового развития региона Олег Ягфаров.

Федеральный центр, по словам региональных чиновников, расширил границы защитных зон вокруг таких объектов – в итоге под ограничения попали в том числе "некоторые жилые кварталы, офисные и социальные здания". Таким объектом в Ульяновске стала подстанция в Вешкайме, атакованная четырьмя беспилотниками в ночь с 17 на 18 октября 2025 года. По официальным данным, произошли два взрыва, жертв не было.

"Представляете себе с больным ребенком такое?"

Жители Ульяновска говорят, что с конца октября "жизнь в городе остановилась".

– Официально никто не погиб, но они делают все, чтобы это случилось. Такими радикальными мерами, – говорит Людмила (имена всех собеседников изменены для их безопасности) из Новоульяновска, мать ребенка с хронической болезнью почек. – У нас диализ несколько раз в неделю назначен по вечерам на Третьего Интернационала в Ульяновске. Казалось бы, расстояние меньше 30 километров, но нам его не проехать – все приложения такси не работают, транспорт так поздно тоже уже не ходит. Мы как-то буквально ловили машину на трассе, думала, ночевать там останемся. Вы представляете себе с больным ребенком такое? Пропустить, опоздать невозможно – от этого его жизнь зависит. Мы с трудом выбили себе компенсации за проезды, а теперь нас просто лишили этой возможности. Уехать в диализный центр.

Перебои с интернетом также не позволяют родителям детей с диабетом следить за мониторингом глюкозы удаленно.

Алеше из Екатеринбурга было восемь лет, когда ему поставили диагноз сахарный диабет первого типа. Три месяца назад врачи установили ему инсулиновую помпу с сенсором для непрерывного мониторинга глюкозы и с автоматической подачей инсулина.

Первое время его мама Светлана без проблем следила за уровнем сахара ребенка через приложение, но два месяца назад в регионе начались постоянные перебои с интернетом и весь ноябрь она старается быть рядом со школой, пока у сына идут уроки.

– Иногда показатели сахара резко падают и тогда требуется ввести глюкозу, чтобы недопустить состояние комы. Сам сын еще мал, чтобы среагировать на сигнал помпы. А школа здесь не помощник – сотрудники боятся брать на себя ответственность, боятся ошибиться с дозировкой и наоборот – слишком повысить уровень сахара, – объясняет Светлана. – Ждать скорую – ну, нет, я быстрее доеду.

Помпа с датчиком непрерывного мониторинга периодически измеряет глюкозу и в случае повышенных показателей способна ввести нужное количество инсулина, тем самым предотвратив гипергликемию. Однако в обратном случае, когда инсулина введено больше, чем следует – устройство может только оповестить пациента и передать опасные показатели в режиме реального времени на гаджет родителя. Тогда больному требуется дать перекус или ввести глюкозу, однако ошибка с дозировкой может привести к гипергликемии.

– В обычное время я слежу и, если показатель сильно проседает – сначала пишу сыну про перекус. Если не доходит или не помогает, тогда уже еду с глюкагоном сама ставить. Такое бывало нечасто, – признается Елена. – А сейчас я каждую перемену прибегаю к нему из ближайшего кафе, проверить. И, если сработает сигнал посреди урока, учитель позвонит по обычной связи (по крайней мере, такая договоренность). Ладно, я – фрилансер со свободным графиком, могу вот так дежурить в ближайшем кафе четыре часа кряду. А мамы с офисной работой? Как выкручиваются они? Увольняются?

С похожими проблемами сталкиваются жители остальных 54 регионов – они не могут назначить прием у врача через "Госуслуги" или провести процедуры, которые привязаны к онлайн-мониторингу.

– Моя подруга месяц(!) не могла записаться к эндокринологу: не зайдешь в "Госуслуги" и все. Хотя внесли же сайт в "белый список", приложения из которого якобы не глушат. Это она такая настойчивая, а десятки других людей после пары попыток плюнули и поплелись в регистратуру. А ведь есть кто не может – пенсионеры берут такси до поликлиники, чтобы только записаться. А потом в другой день еще и едут. Нет, по телефону не вариант – постоянно занято, – говорит Ирина из Волгограда.

По ее словам, интернета нет "почти на всей территории города".

В сентябре 2025 года Минцифры России и крупнейшие операторы утвердили так называемый "белый список" - контролируемый властями набор сервисов, работающих даже во время шатдаунов: "Госуслуги", Ozon, Wildberries, службы "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер Max и другие платформы. Однако собеседники Сибирь.Реалии говорят, что в периоды полной блокировки не работают даже эти приложения.

Другая пациентка из Свердловской области говорит, что из-за перебоев с интернетом врач отказал ей в процедуре дистанционного кардиомониторинга.

– У них есть очень современные приборы по мониторингу ЭКГ, привязанные к приложению, которое находится у врача. С его помощью можно было в режиме реального времени несколько суток следить за моим сердцем и точнее понять, в чем проблема. Без интернета дистанционный мониторинг неэффективен, сказал мне кардиолог, – говорит Елена из Екатеринбурга. – Будут, сказал, искать альтернативу, замену – вероятно, старые приборы, которые следят только сутки и весят под 3 кг. Мало того, что это неудобно, он не такой чувствительный. Найдет ли с его помощью причину моих проблем – неясно.

"Кошельки достали"

Во многих регионах возникают проблемы с оплатой при помощи QR-кода или через банковское приложение.

– Пыль с физических карт смахнули, кошельки достали, яндекс-карты оффлайн закачали. Потихоньку откатываемся в 20 век, – говорит Светлана из Курска. – Но знаете, когда есть реальная угроза, что прилетит снаряд – это мелочи. Бизнес, конечно, не так смирно реагирует. У них все плохо – переводы контрагентам уже быстро не сделаешь. Знаю, что кто-то идет в банк, а это время. У нас же не только с интернетом проблемы, у нас обычная связь не ловит! Вот сегодня Мегафон ловит – уже радость. Другие операторы – мимо.

По словам другой собеседницы из Курской области, проводной интернет от Билайна тоже пропадает.

– Приложение Max не работает, пишут, что из-за перебоев мобильного интернета. В целом ради завоевания глухой деревни на пять разрушенных домов в сотнях километров отсюда нужно терпеть, – говорит Иван из Курска, имея,видимо, в виду бои в Донецкой области Украины.

Жители Нижнего Новгорода рассказывают, что без интернета живут почти пять месяцев.

– Это не на пару часов "перебой", это полный шатдаун сутками! Мы уже отвыкли от быстрых банковских переводов. С 27 июня мы не видим нормального интернета – ни мобильного, ни проводного. Люди сидят без банкинга, навигаторов, мессенджеров, а дроны летают, как летали. А власти: "Потерпите, это дело национальной безопасности". А то, что на нашей улице уже третий бизнес закрывается, потому что завязан на связи – это не вопрос безопасности страны? – возмущается Кирилл из Нижнего.

Предпринимательница Екатерина из того же города признается, что с ужасом ждет времени сдачи отчетности.

– Без интернета отчетность придется не только формировать в табличках Excel, но и подавать в налоговую инспекцию – о, ужас, Почтой России или пешком. И еще в соцфонд, а также в Росстат. Разве что курьеры у нас, надеюсь, еще останутся, – говорит Екатерина. – Поскольку с навигацией тоже проблемы – мне сестра из приграничья в Курской области жалуется.

Екатерина имеет в виду спуфинг GNSS (Global Navigation Satellite System), когда навигационный сигнал подменяется при помощи специального оборудования, а на земле устанавливаются передатчики, в эфир посылающие ложные сигналы на той же частоте, что и спутники GPS. Искаженные сигналы приводят к тому, что навигатор показывает ложную картину – местоположения и скорости.

"А БПЛА как летали, так и летают"

Под постами об очередной блокировке – очень много похожих комментариев.

"И нам в ответ только: Безопасность, "Wi‑Fi на остановках" и "терпите". А компенсаций – ноль, сроков – никаких. Зато стабильность.

"люди сами выбрали такое террористическое правительство, которое ставит свои интересы прежде населения"

"Если человек задаёт вопросы про связь, это не "нытьё", а нормальное требование объяснений. Уже вторая неделя без мобильного интернета – без него ни работать, ни лечиться, ни даже вызвать такси или оплатить покупки".

"И главное – до сих пор никто не показал, что отключения реально мешают дронам".

"Фактов ноль, отчётов нет, а БПЛА как летали, так и летают. Получается, жители страдают, а результат нулевой. Это не защита, а просто неудобства для всех".

"Люди не против безопасности – они против хаоса и молчания. Хотим ясности, сроков, а не отписок" – пишут пользователи.

Блокировки проводного интернета начались с октября 2025 года. С середины ноября с этим столкнулись жители минимум девяти регионов – Ивановской, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Омской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского и Ставропольского края. Эти проблемы коснулись даже работы кабельного телевидения: из-за технических проблем в Ярославле остановили трансляцию хоккейного матча "Локомотив"-"Барыс".

"Ростелеком" потух, интернета от провайдера вообще нет, дозвониться невозможно, приложение тоже заглохло", – жаловались жители Ярославля.

Сама компания через пресс-службу объявила, что причиной перебоев стали "третьи лица".

"Повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами. Из-за этого отсутствовал интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях", – рапортовала пресс-служба "Ростелекома"

Эксперты отмечают, что даже блокировка проводного интернета, применяемая в некоторых регионах – только начало. В будущем возможно отключения страны от глобального интернета.

Первый звонок – данное с 1 марта 2026 года право Роскомнадзору (постановление №1667 от 27 октября 2025 года) на законных основаниях без суда блокировать доступ на определенные ресурсы, в том числе отключать Рунет от общемирового интернета.

– Что можно подвести под понятие "угроза", прописанное в постановлении? Любое ЧС – крупный сбой, кибератака. И операторы связи должны будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора незамедлительно без каких-либо согласований, – говорит Вячеслав Золотов, работающий в структуре одного из крупных интернет-провайдеров. – Однако это постановление лишь легализация для РКН возможности, которая была у него давно, поскольку оборудование ведомства установлено уже у многих операторов.

Эксперт отмечает, что точечно эту практику отключений РКН уже применяет.

– Мы видим ее в истории с YouTube, Whatsup, Telegram. Фактически все давно работает, отрубить весь мировой интернет для России возможно. Правовых норм и правил просто не было. Но это формальность, – добавляет эксперт. – Что касается объема отключений – полная изоляция или точечные каналы – зависит от уровня страха российских чиновников.

10 ноября глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял, что о глобальном отключении Рунета от зарубежных сервисов "речи не идет". По его словам, власти "продолжат избирательно подходить к вопросу, чтобы россияне могли постоянно пользоваться привычными иностранными ресурсами, а кибератаки в России научились отражать и купировать".