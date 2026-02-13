Спутники, ракеты, кибербезопасность. Чем занят тесть хакера Максима Якубца

Эдуард Бендерский, зять лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца и ветеран спецназа ФСБ "Вымпел", взял шефство над военным институтом, производящим системы спутниковой связи и участвовавшим в разработке авиационных ракет и программ для взлома телефонов. Среди проектов Бендерского также есть компании, предлагающие услуги защиты от хакерских атак.

В декабре 2019 года Радио Свобода выяснило, что хакер Максим Якубец, за информацию о котором ФБР обещает награду в 5 миллионов долларов, женился на дочери Эдуарда Бендерского – ветерана спецназа ФСБ "Вымпел". С тех пор США ввели санкции против Бендерского, а Сам Якубец по-прежнему скрывается от американского правосудия.

В 2024 году министерство финансов США заявило, что Эдуард Бендерский "использовал своё положение и связи для содействия развитию контактов Evil Corp с представителями российских разведывательных служб". ФБР считает, что Якубец и Evil Corp несут ответственность за один из самых опасных вирусов-вымогателей в истории, Dridex, и другие программы для доступа к чужим банковским счетам. В 2020 году компания Garmin заявила, что считает Evil Corp причастной к хакерской атаке на свои сервисы, в результате чего пользователи навигаторов и "умных часов" столкнулись с перебоями в их работе.

Сам Бендерский с тех пор тоже появлялся в новостях, и не только в связи с зятем-хакером. В 2020 году выяснилось, что "убийца на велосипеде" Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", несколько раз бывал в Антитеррористическом управлении ФСБ на проспекте Вернадского и созванивался с действующим и бывшими сотрудниками "Вымпела" – в том числе с Эдуардом Бендерским.

Из обновленной биографии ветерана "Вымпела" следует, что в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Эдуард Бендерский тесно связал свою судьбу с одним из старейших советских и российских институтов, занимающихся разработками в сфере радиоэлектроники и приборостроения, Московским научно-исследовательским институтом радиосвязи (МНИИРС). МНИИРС производит системы спутниковой связи и участвует в разработках электроники для авиаракет.

В середине 2010-х годов учрежденная МНИИРС компания разработала программное обеспечения для взлома смартфонов, которое используется не только российскими, но и американскими правоохранительными органами. Связанные с Бендерским организации также занимаются тестированием систем на устойчивость к хакерским атакам и продают услуги дата-центров и облачного хостинга в рамках “импортозамещения”.

Спутники на замену "Старлинку" и авиаракеты

"С 2023 года Эдуард Бендерский совместно с партнёрами реализует план финансового оздоровления Московского научно-исследовательского института радиосвязи (МНИИРС). Институт с 1927 года специализируется на радиоэлектронике и приборостроении. Среди разработок – системы правительственной и космической связи, включая систему связи с космическими кораблями "Заря", которая передала знаменитое гагаринское "Поехали!". Группе инвесторов во главе с Эдуардом Бендерским удалось спасти институт от банкротства: сохранен научный коллектив, обновлена инфраструктура, приобретается собственное помещение, обеспечен пакет госконтрактов, реализуется стратегия долгосрочного развития и GR-поддержки", – говорится в новой версии биографии тестя Максима Якубца.

В 2018 году МНИИРС судился со своим сотрудником из-за невыплаты зарплаты, показывает решение Таганского районного суда в Москве. В 2022 году институт был признан банкротом за долги перед контрагентами. В июле 2024 года процедура банкротства была прекращена, а с кредиторами МНИИРС заключил мировые соглашения. Сообщалось, что основную часть долга может покрыть Минпромторг.

В декабре 2025 года издание vc.ru называло Бендерского председателем совета директоров института. Его связь с МНИИРС можно проследить Бендерский владеет половиной ООО "Система Актив", гендиректор которой Евгений Павлов одновременно возглавляет АО "Система Групп", акционеры которой не раскрываются. АО "Система Групп" – учредитель ООО "Сократ-МНИИРС", это "дочка" МНИИРС, расположенная по тому же адресу в Москве – Нижегородская ул., 32. Именно ООО "Сократ-МНИИРС" создает системы спутниковой связи для подвижных объектов и в базах данных юридических лиц.

Один из основных публичных продуктов МНИИРС – комплекты оборудования для спутниковой связи – не уникален. Это довольно массивные устройства, связывающиеся с российскими спутниками на геостационарной орбите (более 35 000 км). Как говорится на сайте МНИИРС, трафик передается через спутники связи ФГУП "Космическая связь" и АО "ГАЗПРОМ Космические системы" (12 спутников "Экспресс" у первого и 5 спутников "Ямал" у второго).

О поставке таких терминалов на фронт писали как российские СМИ, так и украинские волонтеры, например, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов. Они продаются под разными брендами и производит их не только МНИИРС Например, такие комплекты продают компани AltegroSky, GTNT, Gazprom Space Systems, РТКОММ и другие.

Спутниковая связь такого типа не является полноценной альтернативой "Старлинку", имеющему тысячи, а не единицы спутников на низкой орбите (примерно 550 км). Терминалы VSAT-систем нуждаются в массивной и габаритной антенне, причем из-за помех сигналу ее нельзя закрыть декоративным корпусом, как антенны маленьких "Старлинков" – которым надо связываться со спутниками, расположенными гораздо ближе к Земле и в другом диапазоне. Остальное оборудование в комплекте тоже не позволяет установить его, например, на среднего размера дрон вроде "Шахеда". Скорость задержки передачи сигнала, загрузки и скачивания данных у Starlink и VSAT-систем различается в десятки раз не в пользу последних. Тем не менее, такие спутниковые системы находят свое применение на фронте – и не только у российских, но и у украинских военных.

С 2023 года АО МНИИРС находится под санкциями Украины, но США или страны ЕС в отношении института ограничительные меры не вводили. Связанная с институтом компания "Центр специальных разработок МНИИРС" попала под украинские санкции в апреле 2023 года – спроектированные при ее участии телевизионные головки самонаведения были обнаружены в ракетах "воздух-земля" Х-59, которые применяет на войне российская авиация. В апреле 2025 года стало известно, что МНИИРС включен в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга.

"Бывших хакеров не бывает"

Эдуард Бендерский, тесть одного из самых разыскиваемых хакеров мира, тоже связан со сферой компьютерной безопасности и хакерства. Бывший сотрудник ФСБ напрямую или через родственников и доверенных людей контролирует две российские IT-компании: Simplity Юридическое лицо Simplity, ООО "Вымпел-ПрофИТ", имеет название, отсылающее к другим бизнес-проектам Бендерского и его службе в спецназе ФСБ и "Оксиджен".

Бендерский является совладельцем Simplity с 2009 года – почти с самого основания компании. Сейчас ему принадлежит треть Еще треть – Светлане Бельской, которая участвует почти в каждой организации Бендерского, третий совладелец и генеральный директор – Олег Кочетков фирмы. Основная сфера работы Simplity – информационная безопасность, включая "белый хакинг" (попытки хакерского взлома компьютерных систем по просьбе их хозяина) и расследование компьютерных атак методами цифровой криминалистики.

На своем сайте Simplity не раскрывает клиентов, но упоминает, что проводила тестовые взломы крупных операторов связи, банка, аэропорта и федерального министерства. Судя по данным госзакупок, именно попытки взлома для поиска уязвимостей – основной бизнес компании. За последние два года подобную услугу у Simplity приобрели Министерство информационного развития и связи Пермского края, ГБУ "Мосгоргеотрест", Республика Тарарстан, исполнительные органы Камчатского края.

В тексте 2024 года Олег Кочетков, директор Simplity, рассказывал об использовании Bug Bounty – наград, которые выплачиваются хакерам за найденные уязвимости. По мнению Кочеткова, "бывших Black Hats (хакеров-злоумышленников – РС) не бывает". "Мне видится только один сценарий, популярный в западных фильмах, когда перед злодеем стоит выбор: сотрудничать или лишиться свободы. Но очевидно, что в таком случае мотивацией все равно является не мораль, а личная выгода", – писал Кочетков в своей колонке в журнале IT Manager.

Simplity – не единственный IT-проект Бендерского. В его обновленной биографии указано, что является инвестором стартапа Oxygen, "объединившего услуги дата-центра и облачных решений". Компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", "входит в Топ-5 ЦОД Центров обработки данных России и обслуживает восемь из тринадцати системообразующих банков страны".

В действительности Oxygen сложно назвать стартапом: компания успешно работает на российском рынке уже больше 15 лет. Как рассказывал ее основатель Павел Кулаков в рекламном материале в "Коммерсанте", первый дата-центр был построен еще в 2010 году. В этом же интервью в 2020 году Кулаков рассказал о планах строительства нового дата-центра, в которое его компания была готова инвестировать 2 миллиарда рублей.

К этому моменту в бизнес Кулакова уже успела войти целая группа родственников и друзей Эдуарда Бендерского. На сегодняшний день в число владельцев двух компаний, связанных с брендом Oxygen, помимо основателя Павла Кулакова входят жена Эдуарда Бендерского Жанна Бендерская, упомянутая выше Светлана Бельская, директор Simplity Олег Кочетков, соучредитель "Клуба горных охотников" Сергей Магидов, а также отец и сын Садовы. Старшего Садова, Леонида, в СМИ называли "Леней Ассирийским", человеком, связанным с российским преступным миром, в частности, с легендарным вором в законе Вячеславом Иваньковым, убитым в 2009 году. Семья Садовых – партнеры Бендерского и членов его семьи в нескольких бизнес-проектах. Как и Simplity, Oxygen обслуживает крупный российский бизнес и госкомпании: согласно сайту Oxygen, его клиентами являются "восемь из тринадцати системообразующих банков России". В 2021 году Oxygen получил лицензию ФСБ на деятельность в области криптографии.

Московский научно-исследовательский институт радиосвязи, "финансовым оздоровлением" которого с 2023 года занимается Эдуард Бендерский, стоял у истоков компании, которая создает программное обеспечение для взлома и извлечения данных из смартфонов и других мобильных устройств – ей пользуются не только российские силовые ведомства, но и структуры армии США, Департамент внутренней безопасности и даже некоторые американские школы.

В 2002 году Олег Евгеньевич Федоров основал компанию "Оксиджен софтвер" – МНИИРС стал одним из ее учредителей (Евгений Федоров, предположительно отец Олега, был сотрудником института и главой упомянутого выше Центра специальных разработок МНИИРС). Вплоть до 2015 года "Оксиджен софтвер" физически располагалось на территории МНИИРС, а после этого сменило и офис, и название – на "МКО-системы" в честь своего главного продукта, "Мобильный криминалист".

В 2013 году в США была зарегистрирована компания Oxygen Forensics Inc., – так российская программа для извлечения данных из личных устройств вышла на американский рынок под брендом Oxygen. Только в одном 2016 году Oxygen Forensics заключила контракты с Секретной службой и Миграционной службой (ICE) США. По оценке РБК, в 2025 году "Мобильный криминалист" был лидером российского рынка решений для взлома смартфонов. Радио Свобода не удалось установить связи между Эдуардом Бендерским и "Мобильным криминалистом", на отправленное ему письмо с вопросами Бендерский не ответил.

Конец "Корпорации зла"

В октябре 2024 года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью опубликовало доклад о хакерской группировке Evil Corp. В нем рассказывается, что после того, как американские суды выдвинули обвинения в отношении Максима Якубца в ноябре 2019 года, группа распалась. Один из осколков Evil Corp под руководством Игоря Турашева занялся разработкой программы-вымогателя DoppelPaymer – за это его объявили в розыск в Германии. В 2022 году Турашев занял третье место в хакатоне, организованном ЧВК "Вагнер". Оставшаяся часть группы с Якубцом во главе создала целую серию вирусов-вымогателей: WastedLocker, Hades, Phoenix Locker и другие. Одна из атак с использованием Phoenix Locker привела в выплате хакерам выкупа в размере 40 миллионов долларов. Члены группы Якубца "стали намного более скрытными, забросили аккаунты в соцсетях и ограничили свои физические передвижения", – говорится в докладе.

Судя по данным утечек, Максим Якубец продолжает жить в Москве, делает заказы в ЦУМе и занимается спортом в зале сети WorldClass. Последнее из попавших в утечки мест работы Якубца – небольшое ООО "Прогресс", занимающееся производством бумаги и картона, в нем хакер числился в 2020 году.

В 2023 году у Максима Якубца родился сын. Он получил отчество по имени отца, но фамилию деда по материнской линии – Бендерский.