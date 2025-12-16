Спутниковые снимки показали следы взрыва дрона в порту Новороссийска

Спутниковые снимки причала в порту Новороссийска, где украинский подводный дрон атаковал российскую подлодку, показывают, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от субмарины.

На фотографии, сделанной 16 декабря, хорошо видны повреждения, которые получил в результате взрыва пирс. Подлодка класса "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", о поражении которой заявила Украина, по-прежнему стоит на своем месте.

Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно, однако, они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было. Россия утверждает, что никакого ущерба подлодке или ее экипажу дрон не причинил.