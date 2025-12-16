Спутниковые снимки показали следы взрыва дрона в порту Новороссийска

Спутниковые снимки причала в порту Новороссийска, где украинский подводный дрон атаковал российскую подлодку, показывают, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от субмарины.
На фотографии, сделанной 16 декабря, хорошо видны повреждения, которые получил в результате взрыва пирс. Подлодка класса "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", о поражении которой заявила Украина, по-прежнему стоит на своем месте.
Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно, однако, они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было. Россия утверждает, что никакого ущерба подлодке или ее экипажу дрон не причинил.
- В понедельник СБУ заявила, что в результате атаки подводных дронов "Sub Sea Baby" российская подлодка "получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя". Утверждается, что на борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которыми Россия атакует территорию Украины.
- Пресс-служба Черноморского флота России признала факт атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийской военно-морской базы, однако утверждает, что информация о почти уничтоженной подлодке не соответствуют действительности.