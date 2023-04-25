Сразу несколько крупных пожаров произошло в России за сутки

Крупный пожар начался во вторник в посёлке Сосьва, в Свердловской области. Вечером пресс-служба МЧС России сообщила, что там горят более 90 строений. Пострадали жилые дома. В ходе тушения и при разборе завалов нашли тело одного погибшего.

В МЧС отметили стремительное распространение огня, которому способствуют сильный ветер и большое количество сухой растительности.

На территории муниципального образования введен режим ЧС. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы, передаёт "Интерфакс".

Сайт Сибирь.Реалии сообщал о начавшемся днём 25 апреля пожаре в забайкальском поселке Баляга. Пламя охватило жилые дома, часть жителей были эвакуированы. Сообщение о пожаре спасатели получили в четвёртом часу дня по местному времени. Судя по информации МЧС, на жилые дома огонь перекинулся с территории заброшенного мебельного комбината "Рассвет".

В Следственном комитет по краю заявили, что по факту пожара в Баляге заведено уголовное дело о халатности. Кого именно подозревают, в ведомстве не уточнили, но заявили, что допросят жителей села и "дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности".

В середине марта в Забайкалье, как отмечает Сибирь.Реалии, объявили сезон лесных пожаров. С начала года в регионе сгорело 100 гектаров лесных земель. В 28 муниципальных образованиях был введен "особый противопожарный режим", а в десяти лесничествах региона - "пожароопасный сезон".

Издание РБК отмечает, что в России 25 апреля произошли крупные пожары сразу в нескольких городах и сёлах разных регионов.