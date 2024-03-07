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Среди бюджетников продвигают сервис "Единой России" по контролю явки

Архивное фото, сентябрь 2021 года
Архивное фото, сентябрь 2021 года

Перед выборами бюджетные учреждения продвигают сервис "Единой России" по контролю явки. Об этом узнало движение в защиту прав избирателей "Голос".

Презентацию сервиса можно найти, например, на сайте районной больницы в Астраханской области, а его промо-ролик распространяют среди единороссов, пишет "Голос". Ранее сервис "обкатывали" в том числе на сентябрьских выборах в Законодательное собрание Забайкальского края.

В видео говорится, что сервис "Гео-СМС" позволяет избирателям "подтвердить свою явку" на участке. Избиратель, чей телефон должен быть заранее внесён в базу "Единой России", за неделю до выборов получит смс с уникальной ссылкой. Проголосовав на своём участке, избиратель должен перейти по ссылке и подтвердить факт голосования при включённой геолокации. Подтвердить свою явку можно будет и по QR-коду прямо на участке, говорится в ролике.

По сведениям "Голоса", в сентябре сервис внедрялся "не везде успешно": в некоторых регионах систему саботировали сами единороссы. Правозащитники отмечают, что сервис нарушает уголовную статью о нарушении тайны голосования и свободы волеизъявления.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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