Среди бюджетников продвигают сервис "Единой России" по контролю явки

Перед выборами бюджетные учреждения продвигают сервис "Единой России" по контролю явки. Об этом узнало движение в защиту прав избирателей "Голос".

Презентацию сервиса можно найти, например, на сайте районной больницы в Астраханской области, а его промо-ролик распространяют среди единороссов, пишет "Голос". Ранее сервис "обкатывали" в том числе на сентябрьских выборах в Законодательное собрание Забайкальского края.

В видео говорится, что сервис "Гео-СМС" позволяет избирателям "подтвердить свою явку" на участке. Избиратель, чей телефон должен быть заранее внесён в базу "Единой России", за неделю до выборов получит смс с уникальной ссылкой. Проголосовав на своём участке, избиратель должен перейти по ссылке и подтвердить факт голосования при включённой геолокации. Подтвердить свою явку можно будет и по QR-коду прямо на участке, говорится в ролике.

По сведениям "Голоса", в сентябре сервис внедрялся "не везде успешно": в некоторых регионах систему саботировали сами единороссы. Правозащитники отмечают, что сервис нарушает уголовную статью о нарушении тайны голосования и свободы волеизъявления.