США добавляют в черный список 14 компаний из Китая за рабский труд 

Администрация Джо Байдена решила добавить в санкционный список 14 китайских компаний из-за режима принудительного труда и репрессий против меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники. По их словам, этот шаг станет частью миссии по привлечению КНР к ответственности за нарушения прав человека.

В Пекине настаивают, что жесткая политика в отношении определенной категории лиц необходима "для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов". "Китайская сторона примет меры для защиты законных интересов китайских компаний и отвергает попытки США вмешаться во внутренние дела Китая", – заявили в министерстве иностранных дел страны.

Все китайские фирмы сталкиваются в США с жесткой проверкой на предмет того, не используют ли они рабский труд. В июне в черный список американского Минторга попал целый ряд структур из КНР, в том числе производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon. Всем им запрещено закупать в Америке любые товары, в том числе программное обеспечение и технологии, необходимые для производства.

Впервые китайские компании оказались под санкциями США еще при администрации Трампа: в 2019 году целый ряд стартапов из КНР остался без американского экспорта из-за жестокого обращения c мусульманскими меньшинствами.

Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.