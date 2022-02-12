США и ЕС заканчивают подготовку санкций против России

США и Евросоюз заканчивают подготовку санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, ограничения с некоторыми исключениями могут затронуть Сбербанк и ВТБ.
Отключение России от SWIFT не предусматривается. Собеседники агентства утверждают, что против этой меры выступали европейские страны. Кредиторы опасаются, что им не погасят долги на миллиарды долларов.
Кроме того, под ограничения могут попасть российские предприятия, занимающиеся экспортом в сфере обороны и технологий. На этом фоне США, в частности, предупредили производителей микросхем о возможных перебоях с поставками материалов для полупроводников из России.
Введение превентивных санкций против Кремля Белый дом не планирует.
Также cенатор США Джеймс Лэнкфорд предложил санкции против Республики Беларусь и других стран за содействие "агрессии России". Предполагается, что ограничения сдержат Минск от использования белорусской территории для российского вторжения на территорию Украины.
- С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
- Соединённые Штаты и Евросоюз пригрозили России "небывалыми санкциями" в случае нападения на Украину.
- Москва отрицает планы вторжения и объясняет часть перемещений войск учениями. На фоне напряженности Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности в Европе. Выдвинутые требования западные дипломаты назвали невыполнимыми, каких-либо договорённостей пока не достигнуто.
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