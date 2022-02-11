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Япония и Нидерланды призвали своих граждан срочно покинуть Украину

МИД Японии призвал своих подданных покинуть Украину при первой же возможности. Токио повысил уровень опасности нахождения в украинских населённых пунктах для японцев до четвёртого, максимального.

Со схожим сообщением выступил и посол Нидерландов в Киеве.

Заявления прозвучали через несколько часов после призыва президента США Джо Байдена к согражданам незамедлительно покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать "неосновному персоналу" диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе.

  • С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
  • Москва отрицает планы вторжения и объясняет перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, но каких-либо договорённостей пока не достигнуто.

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