После затянувшегося до ночи недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву напрашивается вопрос: почему европейские политики после поездки в Россию чаще всего возвращаются домой, поджав хвост, униженные принимающей стороной? Причина кроется в хитрости и дипломатическом опыте Владимира Путина, или всему виной бездарность европолитиков? Скорее всего, сказывается и то, и другое, но обращу внимание ещё на один момент: Евросоюз в последние годы не способен дать сдачи любой противодействующей ему как изнутри, так и снаружи силе.



Визит Макрона в Москву хочется сравнить со встречей Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым год назад. После неё посыпались громкие призывы отправить испанца в отставку - в частности, от многих членов Европарламента, которые несколько дней спустя вынудили Борреля объясняться на пленарном заседании. Макрон на пресс-конференции не выглядел растерянным, в отличие от Борреля, но было видно, что он покидает Москву без особых успехов. В ответ на агрессивную риторику и провокационные заявления Путина французский лидер не придумал ничего лучше, чем заявить о важности поддержки диалога, даже проявив некоторое понимание интересов России.



Конечно, глупо ставить Борреля и Макрона на одну доску: первый – назначенец, который возглавляет только-только оперившееся дипломатическое ведомство Евросоюза; второй – сильный президент второй по величине, но по некоторым параметрам самой важной страны-участницы ЕС. Учитывая то обстоятельство, что Франция сейчас председательствует в Евросоюзе, в Москве Макрон представлял интересы не только своей страны, но и, получается, всего ЕС. Как и Боррель, он не справился с этой задачей просто потому, что не предложил ничего нового, кроме идеи продолжить переговоры по проблемным вопросам.

С появлением Путина и Си Цзиньпина мир геополитики возвращается к жизни по волчьим законам

Это всё, на что сегодня способен Евросоюз, и в этом заключается его главная проблема. Неважно, кто ты, хоть сильный политик вроде Макрона, но ты ничего не решаешь, ты всего лишь ещё одна пешка в шахматной игре, ходы которой не даются легко. Авторитарные политики вроде Путина или Реджепа Эрдогана знают об этом, как и "союзники" внутри ЕС, вроде того же венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Франция – тяжеловес в сфере дипломатии, но в одиночку, как член ЕС, Париж не может угрожать России серьезными проблемами: отключением от системы межбанковских расчётов SWIFT, перекрытием газопровода "Северный поток - 2" или санкциями против олигархов и их семей. Приходится мотаться с узелком и давиться невкусной морковкой.



У НАТО та же самая история вынужденных компромиссов. Несмотря на то, что США обладают подавляющим влиянием в альянсе и при желании могут перешагивать через интересы союзников, американцы до сих пор не предоставили Украине и Грузии План действий по членству в союзе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце концов заявил о том, что на предстоящий в июне саммит организации в Мадриде будут приглашены лидеры этих двух стран, но прежде Вашингтон очень долго был не в состоянии обосновать необходимость этого решения.



Теперь давайте посмотрим на Великобританию. После Брекзита Соединённое Королевство стало беднее, но его политика гибче – от вопросов вакцинации от ковида до разработки собственных санкций против России, пусть они и не обладают той же силой, как если бы их приняли 27 стран ЕС одновременно. Тут мы снова возвращаемся к вопросу о неспособности Европейского союза вести какую-либо геополитическую деятельность. Один опытный дипломат как-то сказал мне: "В этом и замысел. Евросоюз – это гигантский проект по сохранению мира, он не занимается войной. Мы воевали веками, а теперь просто встречаемся и забалтываем друг друга до смерти".

Мне это немного напоминает саммиты ЕС, где на первом месте по важности значатся не пленарные заседания представителей 27 глав стран-участниц, а так называемые "исповеди" – приватные беседы между премьер-министрами и председателем Европейского совета, где, как в церкви, они отводят душу в присутствии своего "священника”. Церковь сейчас не пользуется особой популярностью в большинстве стран Европы, поэтому один мой знакомый профессор, изучающий политику ЕС, придумал более точное описание этих встреч – "приём у психотерапевта". Ты приходишь со своими тревогами и переживаниями, а специалист задает вопросы и подсказывает, что и как можно изменить. Правда, этот метод работает, только если вы сами хотите измениться к лучшему.



В Евросоюзе считается совершенно нормальным вновь и вновь рассказывать о том, как Франция и Германия раз и навсегда нашли общий язык, как Испания, Португалия и Греция сбросили с себя оковы диктатур, перешли к демократии и стали процветать. Хорошим тоном считаются упоминания о том, как "восточные" страны-участницы воспользовались преимуществами членства в союзе после десятков лет зависимости от СССР. Да, Евросоюз стоит на многолетнем, кропотливо построенном фундаменте взаимного уважения и компромисса. Всё это было хорошо, пока ЕС развивался экономически и политически, пока ценности либеральной демократии были в порядке вещей. Но, как показала история, с появлением Путина и Си Цзиньпина мир геополитики возвращается к жизни по волчьим законам – как за пределами, так и внутри союза, в котором политическая культура рационального диалога пока ещё сильна.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции