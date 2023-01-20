США и Европа объявили о новых пакетах военной помощи Украине

США в ночь на пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на два с половиной миллиарда долларов. В него входят сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений, говорится в пресс-релизе Пентагона.

В этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, восемь зенитно-ракетных комплексов "Авенджер", 59 боевых машин пехоты "Брэдли", 90 бронетранспортеров "Страйкер" с 20 катками для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, сообщает министерство обороны США.

Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы. Также предоставляются противопехотные мины "Клеймор", 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.

Однако танков в новом пакете не будет.

Пакет, обнародованный за день до встречи союзников НАТО в Германии для обсуждения дополнительной помощи Украине, является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами. В начале января США выделили Украине военную помощь на три миллиарда долларов.

С 24 февраля 2022 года - начала российской агрессии - США предоставили Украине военную помощь на почти на 27 миллиардов долларов.

Вчера группа западных стран пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.