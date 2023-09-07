Министерство финансов США и правительство Великобритании внесли в санкционный список 11 граждан России, подозреваемых в масштабных киберпреступлениях, в том числе против американских и британских органов власти. Об этом сообщается на официальных правительственных сайтах двух стран.

В санкционный список попали Максим Галочкин, Михаил Чернов, Максим Халиулин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царёв, Вадим Валиахаметов и Андрей Жуков. У большинства из них кроме имён указаны псевдонимы, под которыми они известны в интернете.

Американский журнал Wired ранее называл Галочкина лидером хакерской группировки Trickbot, разрабатывающей компьютерные вирусы, вымогающие у жертв деньги. По информации издания, всего в группы могут входить от 100 до 400 хакеров, которые могут быть связаны с российскими силовыми структурами.

Британское правительство в сообщении о санкциях уточняет, что все 11 россиян — члены этой хакерской группировки. В сообщении говорится, что хакеры атаковали сети госпиталей, местных властей и критической инфраструктуры и угрожали противникам российского вторжения в Украину.

Как утверждается, россияне действуют с 2016 года и смогли получить у жертв хакерских атак 180 миллионов долларов по всему миру. В феврале Вашингтон и Лондон уже вводили санкции против семерых предполагаемых членов Trickbot, шестерых россиян и одного украинца. Тогда сообщалось, что действия хакеров "совпадали с целями российской разведки".