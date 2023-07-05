Кремль: Россия и США обсуждают возможный обмен заключенными

США и Россия обсуждают возможный новый обмен заключёнными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обмен может затронуть журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося в московской тюрьме по обвинениям в шпионаже, и россиянина Владимира Дунаева, который содержится под стражей в США по обвинениям в киберпреступлениях.

В понедельник США предоставили консульский доступ к Дунаеву впервые после его ареста в 2021 году. В тот же день посол США в Москве Линн Трейси посетила Гершковича второй раз после его ареста в конце марта.

В этой связи журналисты поинтересовались у Пескова, не означает ли это, что идёт процесс, который может завершиться обменом заключённых. Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что "определённые контакты на этот счёт есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", цитирует слова Пескова "Интерфакс".

Ничто не указывает на то, что обмен может состояться в ближайшем будущем, учитывая, что на прошлой неделе российский суд продлил Гершковичу срок содержания под стражей до 30 августа. Ранее Россия неоднократно заявляла, что любой обмен может состояться только после вынесения приговора по делу. Дата суда пока не назначена.