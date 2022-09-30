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США и Великобритания ввели санкции против Эльвиры Набиуллиной

Эльвира Набиуллина

США и Великобритания ввели санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

В санкционный список США также включен вице-премьер Александр Новак, первый замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова и Совет Федерации. Среди попавших под санкции членов Госдумы и Совфеда: Сергей Миронов, Андрей Клишас, Константин Косачев, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Леонид Слуцкий и другие.

Кроме того, в список включены члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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