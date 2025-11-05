США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

США провели испытательный запуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает командование Космических сил США.

Ракета была запущена 5 ноября с базы военно-космических сил Ванденберг в штате Калифорния, преодолела более 6700 километров до испытательного полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Согласно сообщению, в ходе испытаний оценивались надежность, оперативная готовность и точность системы МБР.

Minuteman III – твердотопливная ракета весом 36 тонн, принятая на вооружение США в 1970 году. Сейчас в использовании остаются около 400 таких МБР, которые регулярно проходят модернизацию.

Это первое испытание американской МБР после заявления президента Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Пентагон подчеркнул, что подобные запуски проводятся несколько раз в год и не связаны с внешними факторами. Последние учения прошли в мае, в прошлом году – дважды.

В свою очередь, в последние недели Россия провела серию испытаний, включая пуски ракет "Буревестник", "Ярс" и "Синева", а также тест подводного аппарата "Посейдон".