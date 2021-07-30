США начали эвакуацию афганцев, работавших с американскими военными

США начали эвакуацию афганцев, которые работали с американскими военными и дипломатами в Афганистане.

В США вместе семьями прибыли бывшие переводчики и другие работники, которые опасаются преследования со стороны радикальной группировки "Талибан" (запрещена в России и других странах мира) после вывода из Афганистана войск США.

Всего Вашингтон в рамках программы эвакуации "Убежище союзников" планирует вывезти около двух с половиной тысяч афганцев, помогавших США последние 20 лет.

На выдачу специальных виз, а также на оказание гуманитарной помощи в связи с ожидаемым наплывом беженцев из Афганистана в соседние страны Вашингтон потратит примерно один миллиард долларов. Этот бюджет уже одобрен конгрессом.

По оценкам ООН, из Афганистана в ближайшие несколько месяцев могут бежать до 500 тысяч человек.

Американская военная миссия в США началась в 2001 году. В феврале 2020 года Вашингтон и талибы подписали соглашение о мирном урегулировании в Афганистане, которое предусматривает вывод войск США и их союзников в течение 14 месяцев.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана всех американских военных к началу сентября. Тогда же талибы начали активное наступление во многих районах Афганистана. По некоторым данным, группировка может контролировать до 90 процентов территории страны.

В начале июля 2021 года американские военные покинули Баграм, свою главную авиабазу севернее Кабула.

Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах.