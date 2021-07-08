Байден: военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа

Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа, заявил президент Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, выступая в четверг, что американцы в своё время вошли в Афганистан не для того, чтобы укреплять его государственность. "Афганские лидеры сейчас должны объединиться, чтобы вместе двигаться к будущему", - подчеркнул президент США.

После вступления в должность Байден объявил о намерении вывести из Афганистана всех американских военных к 11-му сентября нынешнего года, а именно к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно после этих атак американцы начали операцию в Афганистане против движения "Талибан" (запрещено в России) и террористической группировки "Аль-Каида".

Байден считает верным своё решение не затягивать сроки вывода. "Скорость – это безопасность", - подчеркнул он 8-го июля. Заявление сделано на фоне начавшегося в Афганистане наступления талибов на правительственные силы. Значительная часть афганских военных отступила в Таджикистан. Под контроль исламистов перешли обширные территории на севере Афганистана.

Выступая в четверг, Джо Байден также сообщил о гарантиях безопасности тем афганцам и их семьям, которые работали с американскими военными. "В Соединённых Штатах для вас есть дом", - сказал глава американской администрации, добавив, что уже в июле Вашингтон начнёт вывозные рейсы для получивших специальные визы. Некоторым из этих афганцев, по словам Байдена, будет оказана помощь в переезде в третьи страны.