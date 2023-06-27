США не видят признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие

Власти США не наблюдают признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие в Украине. Об этомзаявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"За исключением громогласной риторики мы не увидели никаких признаков того, что у России существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - сказал Кирби и добавил, что США не фиксируют ничего такого, что заставило бы американские власти изменить их собственную позицию стратегического сдерживания.

В то же время президент США Джо Байден в июне заявил, что считает применение тактического ядерного оружия Москвой возможным.

Москва заявляет, что планирует применить оружие в случае "угрозы государству". В октябре 2022 года сотрудничающий с Кремлём экспертный центр РАН предположил, что оружие не будет применено, если война останется в текущих границах и без прямого вовлечения в него другой ядерной державы.

Издание Politico писало, что после попытки мятежа в России в администрации США есть опасения, что в разгоревшейся борьбе за власть Владимир Путин может начать проводить ещё более жёсткую политику, а возможный хаос в России поставит под угрозу сохранность её ядерного арсенала.

Соединенные Штаты также не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими войсками Запорожской АЭС, несмотря на заявления украинских официальных лиц о том, что Москва подготовила план теракта на ЗАЭС. По словам Кирби, у Вашингтона есть возможность отслеживать радиоактивность вблизи станции. США "не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень, очень внимательно следим" за ситуацией, добавил Кирби.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия рассматривает сценарий теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

На следующий день начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию New Statesman утверждал, что российские войска заминировали бассейн-охладитель и четыре из шести энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС и готовы взорвать станцию. По его словам, Россия может использовать ядерную катастрофу, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.