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США обвинили 40 служащих полиции Китая в преследовании диссидентов

Департамент юстиции США обвинил 40 сотрудников полиции Китая в незаконном преследовании китайских политических активистов, проживающих за рубежом, в том числе и в Соединённых Штатах. Ведомство заявило о существовании репрессивной сети, с помощью которой власти Китая преследуют инакомыслящих, не согласных с политикой КПК.

По мнению следствия, полицейские создавали в социальных сетях фальшивые аккаунты, с которых дискредитировали живущих за рубежом китайских диссидентов. Некоторые из них сотрудничали со служащими американских телекоммуникационных компаний и с их помощью старались перекрыть диссидентам доступ на медиаплатформы. Также они вербовали и других граждан США, в том числе для шпионажа.

Как заявил представитель полиции Нью-Йорка Бреон Пис, 34 обвиняемых являются сотрудниками Министерства общественной безопасности Китая и принадлежат к "рабочей группе спецпроекта 912" - подразделению китайских спецслужб, которое занимается слежкой за китайскими оппозиционерами в других странах.

Также в понедельник в США были арестованы два человека, которых подозревают в создании тайного отделения китайской полиции в Нью-Йорке.

Ранее правозащитные организации сообщали, что спецслужбы Китая владеют разветвлённой сетью полулегальных полицейских представительств в как минимум 53 странах мира. Они занимаются слежкой за китайскими гражданами, живущими в этих странах, и в некоторых случаях их преследованием, шантажом и возвращением на родину.

Официальный Пекин не отрицает наличия своих полицейских подразделений в разных странах мира, но утверждает, что они занимаются исключительно помощью проживающим за рубежом китайским гражданам – например, в оформлении новых документов и продлении старых, таких как водительские права.

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