NBC: китайский аэростат шпионил за военными базами в США

Китайский аэростат, сбитый над территорией США в феврале, собирал секретную информацию об американских военных базах. Об этом говорится в расследовании NBC. Его оборудование могло перехватывать электронные сигналы военной техники и переговоры американских военнослужащих. Китайская разведка могла получать информацию в режиме реального времени.

Со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников – двух действующих и одного отставного, – журналисты утверждают, что аэростат был управляемым, так что оператор мог заставить его остановиться над определенным местом или облетать его по кругу. Источники заявили, что командование военных баз принимало меры, затрудняющие перехват сигнала аэростатом, вплоть до отключения радиоэлектронного оборудования.

Также аэростат имел встроенный механизм самоуничтожения. Неизвестно, почему он не сработал – был неисправен или китайский оператор намеренно решил не идти на такой шаг.