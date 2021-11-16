США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

США вместе с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях. Об этом заявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен.

По версии США, ракета была выпущена, предположительно, по советскому спутнику "Космос-1408". В результате в космическом пространстве возникло более 1,5 тысяч осколков.

Энтони Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". Этот космический мусор "теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран".

Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали. "Роскосмос" заявил, что приоритетом для корпорации была и остается "безопасность экипажа МКС", не подтвердив и не опровергнув испытания противоспутниковой ракеты.

Согласно информации NASA, советский спутник сигнальной разведки "Космос-1408" был запущен в 1982 году.

Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором. Станция и экипаж не пострадали: космонавты и астронавты в целях безопасности укрывались в кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.

В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.