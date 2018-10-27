В России проведены испытания мобильной системы радиоэлектронной борьбы Тирада-2С, предназначенной для выведения из строя иностранных спутников связи. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

"Комплекс "Тирада-2С" уже проходил испытания, государственная комиссия давала свои рекомендации", — заявил источник агентства. В ноябре 2017 года заместитель начальника 46-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Олег Ачасов упоминал о разработке комплекса на заседании в Совете Федерации. Он рассказывал, что разработка установки включена в программу государственных вооружений до 2027 года. Разработка комплекса начала в 2001 году, отмечал источник "Интерфакса".

В августе министерство обороны подписало на форуме "Армия 2018" контракт на поставку комплексов постановки помех "Тирада-2.3", напоминает агентство "Интерфакс". Исполнитель контракта — Владимирский завод "Электроприбор", поставки должны начаться в этом году. То же это устройство или нет, — агентство не уточняет.

В начале 2000-х годов Россия возобновила активную работу над созданием комплексов, способных нарушать работу западных спутников связи. В программу вооружений до 2027 включена разработка ударного противоспутникового комплекса "Рудольф". В 2004 году Россия запустила спутник Космос-2499, который, по данным CNN, носит неофициальное название "Камикадзе" и может сбивать другие спутники, меняя их орбиту.

В ноябре 2018 года в ФСБ назвали "угрозой национальной безопасности" проект покрытия земного шара высокоскоростным спутниковым интернетом.