США обвинили Россию в нарушении договора по ядерным запасам

Соединённые Штаты обвинили в Москву в отходе от обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) в том, что касается инспекций на российской территории.

В заявлении Госдепартамента во вторник говорится, что "отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет США осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями".

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что у России есть "ясный путь" возвращения к соблюдению обязательств - а именно разрешить инспекции. Вашингтон по-прежнему готов работать с Россией для полного выполнения условий соглашения, подчёркивают в Госдепартаменте.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном о возобновлении инспекций по договору New START должны были состояться в ноябре в Египте, но Россия встречу отложила, и ни одна из сторон до сих пор не назначила новую дату.

Как отмечает Reuters, соглашение является последним с момента завершения "холодной войны" важным механизмом контроля за ядерными воружениями двух стран. New START вступил в силу в 2011 году и был продлён ещё на пять лет в 2021-м. Он ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

Арсеналы России и США до сих пор совокупно включают около 90 процентов от общего количества ядерных боеголовок в мире. Из-за российского вторжения в Украину отношения между Москвой и Вашингтоном снизились до самого низкого уровня за последние несколько десятилетий. Это может осложнить попытки администрации нынешнего американского президента Джо Байдена сохранить и достичь с российской стороной последующего соглашения.

В августе Москва приостановила сотрудничество по инспекциям в рамках договора, сославшись на ограничения на поездки, которые ввели США и их союзники после начала полномасшабной войны в Украине. При этом в российском руководстве подчёркивают, что по-прежнему привержены соблюдению договорённостей.

Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта в Украине. Из уст некоторых российских представителей не раз звучали непрямые угрозы применения ядерного оружия.

В понедельник на этой неделе Россия уведомила США, что срок действия договора может истечь в 2026-м году без замены, поскольку Вашингтон пытается нанести Москве в Украине "стратегическое поражение".

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