Россия располагает носителями ядерных боеприпасов на территории аннексированного ею Крыма. Российские вооруженные силы восстанавливают старые советские хранилища ядерного оружия, некоторые объекты превращены в музеи. Однако это еще не означает, что Москва разместила боеголовки на полуострове. По мнению экспертов, всё это не повлияет на перспективы деоккупации Крыма.

В начале января Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сделало несколько заявлений о том, что российская армия может использовать территорию временно оккупированного Россией Крымского полуострова как плацдарм для нанесения ядерного удара.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", – сообщил журналистам представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Несколькими днями позже сотрудник того же ведомства Андрей Юсов заявил, что, согласно разведданным, российский президент может использовать Крым для ядерных провокаций против Украины. В то же время другой представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что украинская разведка постоянно следит "за активными мероприятиями", которые проводит 12-е главное управление Министерства обороны России на территории Крыма. Это подразделение отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.

Украинские официальные лица – в частности, тогдашний министр обороны Андрей Таран, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, начальник ГУР Кирилл Буданов – еще до начала войны предупреждали о том, что российские военные могут использовать военные базы в Крыму для размещения ядерных вооружений. В ходе полномасштабного вторжения в Украину подобные опасения лишь усиливались.

В августе прошлого года о наличии признаков размещения тактического ядерного оружия на полуострове говорила заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий, экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова.

В октябре замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая в ООН, обвинил Россию в установлении контроля над ядерными объектами и материалами, а также в захвате бывших хранилищ ядерного оружия в Крыму. Это, по словам дипломата, нарушает Устав МАГАТЭ и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Тогда же, в октябре прошлого года на конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе украинская делегация обнародовала список из 39 потенциальных носителей ядерного оружия, которыми Российская Федерация располагает в Крыму.

Морская составляющая этого вооружения включает в себя 14 надводных кораблей (ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", три фрегата проекта 11356, четыре ракетных катера проекта 1241.1, четыре малых ракетных корабля проекта 21631 и два корабля на воздушной подушке проекта 1239), а также шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3. В воздушную составляющую входит 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

В сухопутной составляющей – береговой стационарный ракетный комплекс "Утес", расположенный в окрестностях Балаклавы на юго-западе Крыма. Этот объект был построен в Крымских горах еще в 1950-е годы. Он состоял из двух одинаковых подземных комплексов и стартовых площадок, удаленных друг от друга на расстояние шесть километров. После распада СССР один комплекс был законсервирован, второй – заброшен и впоследствии разграблен. Законсервированный дивизион Министерство обороны РФ восстановило в 2016 году, вскоре после аннексии Крыма.

По оценке украинских специалистов, число носителей ядерного оружия в Крыму может быть увеличено в любой момент за счет переброски на полуостров мобильных баллистических ракетных комплексов малой дальности "Искандер-М", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей-бомбардировщиков средней дальности Су-34.

Вместе с тем наличие на территории Крыма носителей ядерного оружия еще не означает, что Москва разместила на полуострове ядерные боеголовки, отмечает в разговоре с РС руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"[В заявлениях представителей ГУР] речь идет о носителях ядерных боеприпасов, то есть о технике, которая потенциально может использоваться для нанесения ядерных ударов. В первую очередь – для применения тактического ядерного оружия. Есть ли на них тактическое ядерное оружие – сказать довольно трудно. Прямых свидетельств нет. Затруднительно это и отследить. Можно ориентироваться только по опосредованным признакам, например, по регулярным полетам над Севастопольской бухтой вертолета Ка-27Е. Это так называемый комплекс мониторинга радиоактивных излучений и радиационной разведки Ка-252Е "Советник-СВ", – рассказал Лакийчук.

Для размещения ядерных боеприпасов в Крыму Россия может использовать старые советские военные базы, предназначенные для хранения ядерного оружия. Подобных объектов на полуострове было несколько, однако все они были демилитаризованы после 1994 года, когда Киев подписал Будапештский меморандум об отказе от ядерного оружия в обмен на неприкосновенность украинской территории. После аннексии Крыма в 2014 году Россия занялась ремонтно-восстановительными работами на самой крупной базе – бывшем секретном объекте "Феодосия-13", который расположен в урочище Кизилташ на юго-востоке полуострова. Это вызвало обеспокоенность как в Украине, так и в Европе.

"Феодосия-13" – одна из центральных баз хранения головных частей стратегического ядерного оружия. С 1950-х годов там собирали, а позже преимущественно разбирали ядерные боевые части межконтинентальных баллистических ракет для дивизий ракетных войск стратегического назначения, дислоцировавшихся на территории Украины, Беларуси и в странах Восточной Европы. Кроме того, именно здесь были собраны шесть атомных авиабомб серии 407Н, которые в 1962 году, в разгар Карибского кризиса, были отправлены на Кубу.

По мнению Павла Лакийчука, едва ли в нынешних условиях россиянам нужно иметь в Крыму предприятие по подготовке боевых частей межконтинентальных баллистических ракет – это нерационально. "Если работы, которые ведутся в скальном массиве урочища Кизилташ, связаны с хранением и обслуживанием ядерного оружия, то речь идет скорее о техническом обслуживании тактического ядерного оружия сил Черноморского флота", – полагает аналитик.

До распада СССР у Черноморского флота в Крыму имелся ряд секретных подразделений – ремонтно-технических баз (РТБ). В этих специальных подразделениях частей ядерного обеспечения флота производилось хранение, техническое обслуживание и базовая подготовка ядерных боевых частей тактического оружия – крылатых ракет, торпед, мин, глубинных бомб. Для кораблей и подводных лодок специальные боевые части ракет и торпед хранились и обслуживались на "объекте-820" в Балаклаве (сейчас там действует военно-исторический музей) и на РТБ в долине Кара-Коба между Севастополем и Бахчисараем. Флотскую авиацию обслуживала РТБ на аэродроме Гвардейское под Симферополем – том самом, где летом прошлого года случился взрыв.

Центральная база хранения в Кизилташе и ремонтно-технические базы были по требованию Украины ликвидированы, когда страна объявила о своем безъядерном статусе. Их оборудование вывезли на территорию России. Новую РТБ Черноморского флота построили в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском. "Вот о переносе ее в Крым (или создании ее "филиала" на Главной базе Черноморского флота) после оккупации Крымского полуострова может идти речь. Технологически это менее сложный процесс. Тактические ядерные боеприпасы могут храниться и обслуживаться как на восстановленном объекте "Феодосия-13", так и на территории 17-го арсенала Черноморского флота в Сухарной балке Севастополя", – отметил Лакийчук.

Российский военный эксперт Андрей Кашкаров в беседе с корреспондентом РС допустил возможность размещения ядерных боеголовок в Крыму. По его словам, "это возможно как технически, так и юридически – с точки зрения российского законодательства", которым руководствуются в Кремле. Однако российские власти "постараются скрыть подобные действия".

"Это оправдано с точки зрения устойчивости власти и желания иметь джокер в рукаве. Вряд ли любое государство, озабоченное безопасностью, станет рекламировать такие действия. Космическая и аэроразведка могут засекать установки [с ядерными боеприпасами] в Крыму. Но не журналисты, от которых постараются скрыть правду", – отметил Кашкаров.

Но несмотря на то, что у России есть возможности держать ядерное оружие в оккупированном Крыму, практической пользы от этого нет никакой.

"[По правилам] определенная часть оружия на кораблях, которые выходят на боевую службу или в дальний поход, должна быть снаряжена спецбоечастями. Соотношение ядерных и неядерных зарядов зависит от типа корабля и класса вооружения. Но черноморские проливы закрыты Турцией для прохода российских военных кораблей, а в боевых действиях против Украины ядерное оружие на борту корабля скорее дополнительная проблема, чем эффективное средство поражения, – пример почившего в бозе крейсера "Москва" в назидание. Более того, по мере приближения зоны боевых действий к Крыму, бомбардировок аэродромов Бельбек, Гвардейское, Джанкой, Кача, атак Севастопольской военно-морской базы, россиянам было бы разумно эвакуировать ядерное оружие из Крыма, если оно там появилось за эти девять лет, назад в Новороссийск. Опираясь на это, я считаю, что вероятность наличия ядерных боеприпасов на носителях Черноморского флота в Крыму и Севастополе весьма низкая", – полагает Лакийчук.

Похожую оценку ситуации ранее давали и другие украинские аналитики. В июле прошлого года военный эксперт Олег Жданов говорил о том, что в оккупированном Крыму не только восстанавливается "Феодосия-13", но и строится новое хранилище, однако Россия "не рискнула" перевезти ядерные заряды на полуостров.

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак считает, что попытки российского командования завезти в Крым ядерное оружие не остались бы незамеченными. "Ядерные боеголовки требуют особого режима хранения, и рано или поздно это бы заметили разведслужбы [других стран]. По крайней мере возникли бы вопросы. В Крыму ядерных боеголовок не было, значит, надо, чтобы они были взяты в местах постоянного хранения и перевезены. На европейской территории [России] есть несколько баз хранения ядерного оружия. В условиях войны наблюдение за ними, очевидно, усилилось. Любая необычная активность была бы заметна", – отметил эксперт в беседе с РС.

При этом любая попытка российского командования разместить ядерные боеголовки в Крыму стала бы грубым нарушением международного права, в частности – Договора о нераспространении ядерного оружия, одобренного Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года. "Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно контролировать соблюдение договора странами-подписантами, но не имеет механизмов контроля над пятью членами Совета Безопасности ООН, официально имеющими ядерное оружие", – говорит Павел Лакийчук.