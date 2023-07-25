США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на $400 млн. В него вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковые средства, тактические навигационные системы для авиации TACAN и иное оборудование.

"Народ Украины продолжает отважно защищать свою страну от российской агрессии, в то время как Россия продолжает свои непрерывные и жестокие атаки, убивающие мирных жителей Украины и разрушающие гражданскую инфраструктуру, – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном во вторник.

Пакет, о котором объявлено 25 июля, уже 43-й пакет помощи Киеву из запасов американского министерства обороны. США не раз подчёркивали, что вместе с союзниками и партнерами будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Россия начала эту неспровоцированную войну...После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия продолжает атаковать украинские порты и зерновую инфраструктуру – в том числе в Одессе. Россия может прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие нападения на украинские города и население", - приводит слова Блинкена "Голос Америки".