США одобрили продажу Украине оборудования для систем ПВО Hawk

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Hawk на 108,1 млн долларов.

Как говорится на сайте ведомства, правительство Украины запросило закупку сборных мачтовых прицепов, ремонт и техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также инженерно-техническую, программную и логистическую поддержку и услуги по ремонту таких систем.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнёра, являющейся фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в сообщении Госдепартамента США.

Главным подрядчиком по проекту станет компания Sierra Nevada Corporation.

В начале мая Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов - речь идёт об оборудовании для авиабомб. До этого глава Пентагона Пит Хегсет на заседании комитета Палаты представителей по вооружённым силам сообщил о разблокировании 400 млн долларов, предусмотренных для оказания военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она предусматривает выделение по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

С приходом к власти администрации Дональда Трампа США резко сократили военную помощь Украине, сосредоточившись на роли посредника в попытках завершения войны. В то же время, была запущена инициатива PURL, в рамках которой союзники США по НАТО закупают американское оружие для Украины.