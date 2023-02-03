США опровергли предложение России 20% территории Украины ради мира

Информация швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) о том, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения войны, не соответствует действительности. Об этом Newsweek заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков назвал "уткой" утверждения о том, что США предлагали подобный план.

Неназванный сотрудник ЦРУ заявил, что утверждения NZZ о том, что Бёрнс тайно посетил Москву в январе и выдвинул от лица Белого дома предложение с уступкой Украиной 20% территории в обмен на прекращение войны, "полностью ложными".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что не может "комментировать домыслы".

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на двух германских политиков ранее сообщила, что президент США Джо Байден в январе поручил главе ЦРУ Уильяму Бёрнсу оценить готовность России и Украины к мирным переговорам. По словам собеседников издания, Бёрнс посетил Киев и Москву, где Украине предложил "мир в обмен на землю", а России — "землю в обмен на мир". Под "землей" имелось в виду около 20% территории Украины, что сопоставимо с Донбассом, утверждали источники газеты.

И Москва , и Киев, предложение отклонили, отмечает NZZ. Украина отказалась от разделения своих территорий. Россия же считает, что в долгосрочной перспективе выиграет войну.

Как утверждают источники издания, после "провала" дипломатической миссии Бёрнса, Байден решил одобрить поставку Украине танков "Абрамс". Это решение, в свою очередь, разблокировало поставки немецких танков "Леопард" Украине.