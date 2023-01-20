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WР: глава ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать о планах России

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Бёрнс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине.

Американская разведка и западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись, в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.

Зеленский, по словам источников, больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешёл от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части американского электората снизилась, пишет WP.

По данным издания, Бёрнс подчеркнул срочность ситуации на поле боя и признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

Тем не менее, как сообщили собеседники WP, Зеленский и его помощники ушли со встречи с ощущением, что поддержка Киева администрацией Байдена остается сильной, а одобренного в декабре конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.

Бёрнс не первый раз приезжает в Киев - он был здесь в октябре и в ноябре прошлого года.

В ноябре директор ЦРУ встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.

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