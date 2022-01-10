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США отменили запрос об экстрадиции российского диджея Дениса Казначеева

США сняли с российского диджея Дениса Казначеева обвинения в отмывании миллиона долларов и отменили запрос о его экстрадиции, сообщил менеджер музыканта Дениз Глук в фейсбуке.

Казначеева задержали в мае 2020 года в Германии по запросу США, позднее его выпустили под залог. В ноябре 2021 года суд в Германии постановил экстрадировать Казначеева в США.

Диджея обвинили в отмывании денег и мошенничестве в даркнете с 2010 по 2020 годы. Казначеев свою вину отрицает и заявляет, стал жертвой мошенников, укравших его персональные данные. Петицию с требованием освободить музыканта подписали более 70 тысяч человек.

  • Денис Казначеев — уроженец Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe. Он стал одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes.

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