США передали Киеву часть оружия, которое Иран направлял хуситам

Соединённые Штаты передали Украине стрелковое оружие и боеприпасы, конфискованные при их отправке от иранских сил действующей в Йемене группировке хуситов, которых поддерживает Тегеран. Об этом 9 апреля сообщили американские военнослужащие.

Как отмечается, передача оружия Киеву произошла на прошлой неделе: в период, когда Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для отражения российских атак, законодатели-республиканцы в США блокируют выделение Киеву нового крупного пакета помощи.

"В четверг правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, RPG-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм", – говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), размещенном в социальных сетях. Американское командование подчёркивает, что оружие поможет Украине защититься от вторжения России.

В документе отмечается, что количество переданного оружия достаточно для оснащения одной бригады, отмечает "Голос Америки".



Оружие и боеприпасы были захвачены в период с мая 2021 года по февраль 2023 года с четырех судов, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для поставок хуситам в Йемене, заявили в CENTCOM.

С ноября 2023 года хуситы совершают нападения на гражданские суда в Аденском заливе и Красном море.



"Поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, нашим силам, дипломатическому персоналу и гражданам в регионе, а также нашим партнерам. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и остановить ее", – подчеркнули в CENTCOM.