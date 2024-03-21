Хуситы пообещали не атаковать в Красном море суда из России и КНР

Хуситы подтвердили, что российские и китайские суда могут свободно входить в Аденский залив и пересекать Красное море, не опасаясь атак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в Омане.

По словам собеседников агентства, взамен Москва и Пекин могут оказать поддержку хуситам в таких органах как Совет безопасности ООН. О том, в чём именно будет выражаться поддержка, не уточняется. Не исключено, что Россия и Китай будут блокировать резолюции касающиеся хуситов.

И Китай, и Россия являются дипломатическими и экономическими партнерами главного военного и финансового покровителя хуситов — Ирана, отмечает Bloomberg. Большая часть экспорта иранской нефти идет в Китай, а Тегеран, по данным США и Евросоюза, предоставляет России дроны и другое вооружение для войны против Украины.

При этом Иран заявляет, что поддерживает хуситов, но они сами принимают решения по политическим и военным вопросам.

Исламская радикальная группировка хуситов "Ансар Алла" контролирует северную часть Йемена, включая часть морского побережья. Созданное ими правительство не признано подавляющим большинством стран мира, в том числе Россией.

В конце прошлого года хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, и стали обстреливать торговые суда в Красном море. При этом атакам подвергаются сухогрузы и танкеры, не имеющие отношения к Израилю.

Через Красное Море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив у берегов Йемена осуществляется около 12% всего торгового судоходства в мире, в том числе около 30% всех контейнерных перевозок. После начала атак хуситов на торговые суда многие судоходные компании были вынуждены выбирать другие маршруты, что значительно затягивает и удорожает перевозки.

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