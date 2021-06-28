США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа 2021 года. Это связано с сокращением числа сотрудников дипломатических представительств. Об этом "Дождю" рассказал посол США в России Джон Салливан.

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечёт за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан. По его словам, консульские службы из-за нехватки сотрудников будут "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию, включив Соединённые Штаты в список так называемых недружественных государств. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге.

До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.

Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан — 24 июня.