США поставят Украине ещё 4 установки HIMARS

Соединённые Штаты в ближайшее время предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ещё 4 реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Таким образом, общее число систем HIMARS, поставленных Украине, достигнет 16.

По словам министра обороны США, HIMARS - это "передовые ракетные системы, которые украинцы уже применяют очень эффективно и которые уже существенно изменили ситуацию на поле боя". Также, по словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы для ранее поставленных гаубиц и для РСЗО. Он не уточнил, будут ли среди них дальнобойные ракеты с радиусом действия до 300 км. Пока Украина получала снаряды, позволяющие поражать цели на расстоянии около 80 км. Используя HIMARS, в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов по тылам российских войск. При этом по территории России удары не наносились.

Минобороны России утверждало, что российские военные уничтожили 3 из 12 поставленных установок HIMARS. Украинские военные не признали потерю ни одной, независимых свидетельств уничтожения хотя бы одной РСЗО нет.

"Сейчас критическая фаза этого конфликта. И наша коллективная поддержка Украины - жизненно необходимая и неотложная. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь еще один в серии её просчетов" - сказал Остин, подчеркнул, что помощь Украине будет корректироваться с тем, чтобы Киев имел всё необходимое для отражения агрессии.

Министр обороны США выступил в среду на четвёртой встрече Контактной группы по обороне Украины. Конференция прошла в режиме он-лайн. Речь идёт о так называемом "Рамштайнском формате" - по названию американской авиабазы в Германии, на которой весной прошла первая встреча представителей более 40 стран, поставляющих Украине оружие и оказывающих иную военно-техническую помощь.

Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи войдут также две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.