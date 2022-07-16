США предоставят Украине две батареи систем ПВО NASAMS

США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идёт о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов". По данным русской службы Би-би-си, одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее Минобороны США заявило о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках NASAMS. Тогда речь шла о передаче только двух систем.

Сообщается, что украинские военные уже обучаются управлению данными ЗРК.

NASAMS – комплекс ПВО, разработанный совместно США и Норвегией. Он способен поражать цели на удалении до 25 километров и на высоте до 16 километров. Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.