США предоставят Украине две батареи систем ПВО NASAMS

США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идёт о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов". По данным русской службы Би-би-си, одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее Минобороны США заявило о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках NASAMS. Тогда речь шла о передаче только двух систем.
Сообщается, что украинские военные уже обучаются управлению данными ЗРК.
NASAMS – комплекс ПВО, разработанный совместно США и Норвегией. Он способен поражать цели на удалении до 25 километров и на высоте до 16 километров. Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, и как минимум 108 артиллерийских орудий M777.
- 8 июля Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.
- Германия анонсировала поставку Украине современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года. Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса составляет 40 километров, а максимальная высота перехвата цели – 20 километров.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.