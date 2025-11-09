Соединённые Штатаы приостановили поставки оружия союзникам по НАТО и Украине из-за приостановки финансирования правительства (шатдауна). Контролирующие поставки сотрудники Госдепартамента США отправлены в неоплачиваемые отпуска. Об этом пишет Axios.

В октябре в отвечающем за поставки бюро Госдепартамента по военно-политическим вопросам полноценно работала только четверть сотрудников, говорится в публикации. Это значительно замедляет процесс поставок оружия.

Проблема касается как прямых государственных контрактов, так и требующей лицензирования отправки оружия частными компаниями. В частности, была затронута отправка ракет AMRAAM и HIMARS, которые используются в том числе украинской армией, и ракет ПВО Дании, Хорватии и Польше.

Вечером во вторник остановка финансирования федерального правительства в США стала самой длительной в истории страны. Она длится с первого октября. Её причиной стали разногласия в Конгрессе о параметрах бюджета.

Из-за отсутствия финансирования около 1,5 миллиона федеральных служащих США отправлены в неоплачиваемые отпуска или работают без оплаты. В случае продолжения шатдауна до декабря без выплат останутся американские военные.