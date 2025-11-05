В США остановка финансирования федерального правительства (шатдаун) вечером во вторник стала самой длительной в истории страны. Она длится с первого октября.

Причиной этого стало отсутствие соглашения между республиканцами и демократами в Конгрессе о параметрах бюджета. Основные возражения у демократов вызвали положения, не дающие государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами.

Остановка финансирования напрямую касается 1,4 миллиона федеральных служащих США — на время шатдауна многие из них работают без оплаты или отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В их число входят сотрудники министерств, авиадиспетчеры, с декабря к ним могут присоединиться военные. Сокращение государственных расходов касается ряда социальных программ, включая выдачу продовольственной помощи, финансируемых Конгрессом неправительственных агентств Включая финансирующее Радио Свобода Агентство США по глобальным медиа..

В то же время шатдаун касается не только чиновников. Сокращение расходов может стоить американской экономике 1–2 процента ВВП, подсчитали в бюджетном управлении Конгресса это окажет значительное негативное влияние на всю мировую экономику.

Отсутствие новых разрешений на импорт, замедление таможенных процедур и остановка цепочек производств может повлиять и на торговых партнёров США. Например, Евросоюзу это может обойтись в 16 миллиардов евро только за первые 8 недель простоя, рассказывал Euronews.

Для принятия временного бюджета должны проголосовать как минимум 60 сенаторов. У республиканцев есть только 53 голоса Один из сенаторов, республиканец Рэнд Пол, может голосовать против бюджета, требуя сокращения государственных расходов, тогда республиканцы имеют только 52 голоса..

Нынешний шатдаун стал первым за семь лет. Предыдущий, в 2019 году, стал самым длительным в истории и продлился 34 дня и 21 час. Это было во время первого президентского срока Дональда Трампа.