Россия в июле 2023 года продала нефть на международных рынках на 15,3 миллиарда долларов, что на 2,5 миллиарда больше, чем в июне. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства. Средняя цена на российскую нефть, доставляемую морем, выросла до 64,41 доллара за баррель, что выше 60-долларового потолка, введённого странами G7.

Почти 80 процентов экспорта российской нефти пришлись на Индию и Китай, говорится в отчёте. Выросли поставки в Восточную Европу, сократились продажи Турции. Общий экспорт сократился на 200 тысяч баррелей, до 4,6 миллиона баррелей в сутки.

Июль 2023 года стал первым месяцем, когда средняя цена российской нефти сорта Urals официально превысила ценовой потолок, установленный странами Запада в декабре 2022 года чтобы сократить российские доходы. Однако первые сообщения о том, что реальная цена сделок с российской нефтью выше максимальной появились ещё в январе 2023.

Ограничения цены продажи обеспечиваются за счёт запрета для судоходных и страховых компаний работать с поставщиками, продающими российскую нефть выше 60 долларов за баррель. В июле газета The Wall Street Journal отмечала, что авторы идеи на ограничение максимальной цены, США и Евросоюз, не смогли в полной мере использовать своё доминирующее положение на рынке морских перевозок для ограничения цен.

Причиной стал отказ Индии присоединяться к потолку и резкое увеличение так называемого теневого флота танкеров, работающих с российской нефтью вопреки запрету.