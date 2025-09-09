США уведомили о выходе из проекта по борьбе с дезинформацией

Соединённые Штаты уведомили своих партнёров в странах ЕС о выходе из совместного проекта по борьбе с дезинформацией, распространяемой такими странами, как Россия, Китай и Иран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх европейских официальных лиц.

Утверждается, что на прошлой неделе страны ЕС получили уведомление от Госдепартамента США о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании в борьбе с дезинформацией. Они были подписаны в прошлом году при предыдущей американской администрации.

Эти документы были частью глобальной инициативы, созданной при администрации Джо Байдена в рамках Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) — одного из агентств Госдепартамента. Центр был создан в 2011 году для борьбы с пропагандой терроризма и экстремизма, прежде всего в интернете. Позднее содержание его работы было расширено, и он стал заниматься также противодействием кампаниям дезинформации, организованным, по мнению США и их союзников, такими странами, как Россия. В частности, центр в сентябре прошлого года обвинил российский государственный телеканал RT в том, что он пытается манипулировать президентскими выборами в Молдове.

В декабре 2024 года, после победы Дональда Трампа на выборах, но ещё до его вступления в должность, работа центра была прекращена, союзники Трампа в Конгрессе заблокировали продление срока его деятельности. Сторонники Трампа и представители его администрации заявляли, что центр занимался цензурой, а его деятельность носила партийный характер и была направлена против республиканцев. Госсекретарь Марко Рубио впоследствии подтвердил решение о закрытии центра, заявив, что он тратил миллионы долларов на "активное замалчивание и цензурирование голосов американцев". Многие сторонники Трампа, напротив, обвиняют в дезинформации так называемые мейнстримные западные медиа.