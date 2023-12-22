США ужесточили запрет на импорт российских рыбы и морепродуктов

Министерство финансов США опубликовало разъяснения к указу президента Байдена о запрете импорта российских рыбы и морепродуктов. Новые правила ужесточают контроль за импортом и, в частности, закрывают юридические лазейки, позволявшие ввозить российскую рыбу через третьи страны.

Санкции США запрещают импорт российских лосося, трески, минтая и крабов. В новых разъяснениях указано, что эти виды также попадают под запрет, если были выловлены иностранными компаниями в российских водах, или на судах под российским флагом независимо от принадлежности компании-заказчика, или были обработаны в третьих странах. Ранее такой запрет прямо не оговаривался в американских документов, что позволяло экпортёрам строить обходные цепочки.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил в комментарии "Коммерсанту", что из-за запрета может существенно сократиться экспорт российской рыбы в Китай. "По идее, то, что нарастили в экспорте из России в Китай в этом году, может вернуться к прежним цифрам. Хотя, по таким бросовым ценам КНР и сам может это все съесть", - сказал он.

В пятницу президент США Байден подписал указ, который позволяет вводить вторичные санкции против иностранных банков, которые принимают участие в сделках по поставкам товаров и технологий для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. В этом же указе запрещается импорт в США некоторых товаров российского происхождения - в том числе рыбы и морепродуктов, непромышленных алмазов, алкоголя и любой другой продукции, которую Минфин страны сочтёт нужным добавить в список.