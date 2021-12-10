США в октябре поставили Украине 30 комплексов Javelin

Соединённые Штаты в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом говорится в сообщении представителя Минобороны США подполковника Антона Семелрота, который ответил на запрос агентства ТАСС.

По словам представителя Пентагона, Javelin были поставлены в рамках пакета помощи Украине в размере 60 млн долларов, о котором США объявили в начале сентября. Всего же в 2021 году США выделили Украине около 450 миллионов долларов "на задачи обеспечения безопасности".

Администрация США после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе долгое время не поставляла Украине вооружение. Поставки оружия начались несколько лет назад. В Вашингтоне подчёркивают, что это вооружение может быть использовано в зоне конфликта, однако, как настаивают в Пентагоне, только в оборонительных целях. Достоверной информации о том, были ли когда-либо Javelin применены в боевых действиях в Донбассе, нет.

В России утверждают, что поставки Соединёнными Штатами вооружения и боеприпасов украинским военным могут подтолкнуть Украину к агрессивным действиям против поддерживаемых Россией сепаратистов.

Последняя партия Javelin была поставлена Украине ещё до начала нынешнего обострения ситуации на российско-украинской границе.