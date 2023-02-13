США вновь призвали американцев покинуть Россию и не ездить туда

Посольство США в Москве рекомендовало гражданам США, живущим или находящимся в России, "немедленно" покинуть страну. Сообщение опубликовано на сайте посольства.

Причиной этого названы "непредсказуемые последствия неспровоцированного широкомасштабного вторжения российских вооружённых сил в Украину", а также возможность преследования граждан США российскими правоохранительными органами, ограниченность транспортного сообщения с Россией, ограниченные возможности посольства США оказывать помощь американским гражданам в России и угроза терактов. Гражданам США также не рекомендуется ездить в Россию.

В сообщении указывается, что в сентябре в России была объявлена мобилизация, и российские власти могут призвать в армию людей с двойным гражданством - США и России, не признавая их американских документов.

Также в сообщении говорится о возросших рисках для путешествующих российскими авиалиниями, которые, как утверждается, не соблюдают международные нормы безопасности. Подчёркивается, что сотрудникам посольства США, как правило, не разрешается летать российскими авиакомпаниями.

Американцев также просят избегать участия в любых акциях протеста.

В прошлом году посольство США дважды призывало американцев "немедленно покинуть Россию" - в первый раз 28 февраля, спустя несколько дней после российского вторжения в Украину, а затем 28 сентября, вскоре после объявления мобилизации.

Хотя российские власти и утверждают, что призыв по мобилизации завершён, указ о ней по-прежнему действует, и теоретически мобилизационные мероприятия в любой момент могут возобновиться. Сообщение посольства США опубликовано на фоне многочисленных предположений о возможном новом наступлении российских войск в Украине. Украинская разведка считает, что оно может быть приурочено к годовщине начала полномасштабной войны - 24 февраля.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в понедельник обвинил США в вербовке на Ближнем Востоке "боевиков джихадистских группировок" якобы для совершения терактов в России и странах СНГ. В Вашингтоне эти слова пока не комментировали.