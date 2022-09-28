США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Посольство США рекомендовало американским гражданам, находящимся в России, немедленно покинуть страну. Заявление было опубликовано в среду на сайте посольства. Диппредставительство также рекомендует гражданам США, находящимся вне России, воздержаться от поездок туда.

В заявлении говорится, что после начала частичной мобилизации россиян на войну в Украине Россия может перестать признавать наличие второго гражданства у тех, кто владеет одновременно американским и российским паспортами, отказывать в доступе к консульской помощи, препятствовать выезду из России и призвать обладателей двух гражданств к мобилизации. Дипломаты выразили беспокойство, что в ближайшее время возможности выезда из России могут быть ещё сильнее ограничены.

Посольство также напомнило, что свобода собраний и право на выражение своего мнения в России не соблюдается, и попросило воздержаться от участия в гражданских протестах и от фотографирования их, упомянув, что уже были случаи арестов на митингах граждан США.

С аналогичным обращением к своим гражданам выступило в среду Министерство иностранных дел Латвии. 26 сентября рекомендация не посещать Россию, а тем, кто там уже находится, как можно скорее выехать из неё, появилась на сайтах посольства Болгарии в Москве, а 28 сентября то же самое заявило посольство Румынии.