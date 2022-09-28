Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве

Посольство США рекомендовало американским гражданам, находящимся в России, немедленно покинуть страну. Заявление было опубликовано в среду на сайте посольства. Диппредставительство также рекомендует гражданам США, находящимся вне России, воздержаться от поездок туда.

В заявлении говорится, что после начала частичной мобилизации россиян на войну в Украине Россия может перестать признавать наличие второго гражданства у тех, кто владеет одновременно американским и российским паспортами, отказывать в доступе к консульской помощи, препятствовать выезду из России и призвать обладателей двух гражданств к мобилизации. Дипломаты выразили беспокойство, что в ближайшее время возможности выезда из России могут быть ещё сильнее ограничены.

Посольство также напомнило, что свобода собраний и право на выражение своего мнения в России не соблюдается, и попросило воздержаться от участия в гражданских протестах и от фотографирования их, упомянув, что уже были случаи арестов на митингах граждан США.

С аналогичным обращением к своим гражданам выступило в среду Министерство иностранных дел Латвии. 26 сентября рекомендация не посещать Россию, а тем, кто там уже находится, как можно скорее выехать из неё, появилась на сайтах посольства Болгарии в Москве, а 28 сентября то же самое заявило посольство Румынии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG