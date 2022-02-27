Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию - после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолётов из-за вторжения в Украину и начавшейся отменой рейсов.

"Всё большее число авиакомпаний аннулируют вылеты…Гражданам США следует подумать об отъезде из России через те коммерческие варианты, которые пока остаются доступны", - говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

Нападение России на Украину, которое Запад считает неспровоцированным, и которое называют крупнейшей атакой на европейское государство со времён Второй мировой войны, повлекло за собой целый ряд жёстких санкций против Москвы, в том числе, со стороны США, ЕС и Великобритании.

27 февраля после встречи глав МИД стран-членов Евросоюза было объявлено, что ЕС с понедельника закроет для российских авиалиний и частных российских бортов своё воздушное пространство. Этому предшествовали отдельные решения ряда стран как в Европе, так и за её пределами об аналогичном запрете для российских самолётов. В отношении части этих государств Москва ввела зеркальные ответные меры.

"Аэрофлот" c 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу - в связи с "ограничениями воздушного пространства, введёнными европейскими властями". Об этом сообщили, в частности, агентства ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на сообщение компании.

Также в воскресенье было объявлено, что вывоз россиян из Европы домой организуют Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел.