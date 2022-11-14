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США введут санкции против закупщиков военных технологий для РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США введут новые санкции в отношении транснациональной сети физических лиц и компаний, которые занимались закупками и поставками России военных технологий.

"Это часть наших масштабных усилий по противодействию военным действиям России и лишению доступа к необходимому оборудованию посредством санкций и экспортного контроля", - сказала Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на Бали.

Санкции, по её словам, коснутся 14 человек и 28 организаций, в том числе финансовых посредников. Более подробную информацию Йеллен предоставить отказалась. Официально о санкциях будет объявлено позднее в понедельник, сказала министр финансов США журналистам.

После российского вторжения в Украину США ввели несколько пакетов санкций против России, в том числе в отношении российского ВПК, чтобы лишить его доступа к "критически важным ресурсам", в таких отраслях, как электроника и аэрокосмическая промышленность. На прошлой неделе Вашингтон решил больше не считать российскую экономику рыночной.

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