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Вашингтон: у России заканчивается микроэлектроника для ВПК

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Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает "критически важное" вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина - международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо, пишет DW.

"У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для её военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них не хватает иностранных компонентов", - сказал Адейомо.

По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно приостановили производство. О каких компаниях идёт речь - не уточняется.

Кроме того, с начала войны российская армия потеряла 6 тыс. единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем получается их восполнить. Это следует из рассекреченного доклада Белого дома, с которым ознакомилась газета The New York Times. В документе также говорится, что нехватку техники и вооружений Россия начала испытывать ещё в мае, тогда же возникли проблемы с выполнением оборонных заказов других государств.

Речь идёт не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например, о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолётов и другой техники, говорится в американском отчёте.

Ранее о нехватке у России боеприпасов сообщала разведка Великобритании. Глава британской спецслужбы GCHQ Джереми Флеминг заявил в эфире BBC, что российская армия истощена и поэтому вынуждена мобилизировать на войну заключенных и людей без военного опыта.

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