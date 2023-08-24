США ввели санкции против "Артека" и матери Рамзана Кадырова

Минфин США ввёл санкции против детского центра "Артек" в аннексированном Крыму и 11 россиян, в том числе матери главы Чечни Аймани Кадыровой.

Кроме того, под ограничения попали директор "Артека" Константин Федоренко, глава правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, детские омбудсмены в Калужской, Белгородской и Ростовской областях, глава "Юнармии" в аннексированном Севастополе, пророссийский министр образования оккупированной части Запорожской области.

Вашингтон утверждает, что лица из обновлённого санкционного списка причастны к незаконному вывозу украинских детей в Россию или в неподконтрольные Киеву регионы Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение американской стороны. "Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами и всяческими премиями с номинациями", — написала Захарова в телеграме.

В марте Международный уголовный суд (МУС) вылад ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой по подозрению в депортации украинских детей. Россия не является участником Римского статута МУС и не несёт по нему обязательств.

Москва все обвинения отвергает и утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов, Кремль не считает это депортацией. Российские власти утверждают, что содействуют возвращению украинских детей на родину.

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