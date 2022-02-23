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США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока-2"

Соединённые Штаты ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода "Северный поток – 2" – и её руководства. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Санкции введены в связи с агрессивными действиями России против Украины, непосредственным поводом для них стало признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Своими действиями президент Путин дал миру решающий стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии", – говорится в заявлении. Байден также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за тесное сотрудничество и стремление привлечь российское руководство к ответственности за его действия.

Германия, которая ранее выступала против санкций США, накануне – в качестве реакции на действия России – заявила о приостановке процесса сертификации газопровода.

Газопровод "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проложен от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии в обход Украины.

Многие страны Евросоюза и США критиковали проект, считая, что Москва может использовать его для политического давления на Украину и ЕС. Однако Берлин настаивал на запуске проекта.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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