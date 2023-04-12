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США ввели санкции против "Мегафона" и вице-премьера Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин

Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина, компаний "Мегафон" и "Металлоинвест", а также движения "Юнармия". Список опубликован на сайте Минфина США.

Кроме того, под санкции попали бывший министр транспорта Евгений Дитрих, дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча, сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, "Международный инвестиционный банк" и его глава Николай Косов, холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова.

При этом отдельной лицензией из-под санкций вывели газету "Коммерсант".

  • Ранее в среду Великобритания расширила санкции против России. В ограничительный список попал холдинг USM, трое детей основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова и дочь бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

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