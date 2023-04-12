США ввели санкции против "Мегафона" и вице-премьера Марата Хуснуллина

Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина, компаний "Мегафон" и "Металлоинвест", а также движения "Юнармия". Список опубликован на сайте Минфина США.

Кроме того, под санкции попали бывший министр транспорта Евгений Дитрих, дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча, сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, "Международный инвестиционный банк" и его глава Николай Косов, холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова.

При этом отдельной лицензией из-под санкций вывели газету "Коммерсант".