Под новые санкции Великобритании попал холдинг USM Усманова

Великобритания расширила санкции против России из-за её агрессии в отношении Украины. В ограничительный список среди прочих попал холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова.

В комментариях к санкциям в отношении USM говорится, что холдинг принадлежит Усманову, который, по мнению Лондона, получает выгоду от российского правительства или поддерживает его. Кроме того компания занимается стратегическим для России бизнесом в добывающей отрасли и цифровых технологиях.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов находится под европейскими санкциями с весны прошлого года. Бизнесмен пытается оспорить решение в суде. Financial Times писала, что о снятии санкций с Усманова просил Ташкент. Узбекские сообщали, что введенные санкции против предпринимателя ограничили его возможность инвестировать часть своего состояния в республику и заниматься благотворительными проектами.

Под санкции Великобритании среди прочих попали трое детей основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова и дочь бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Гульнара Керимова, по утверждению британских властей, действует от имени или по поручению некоего лица, которое вовлечено в дестабилизацию Украины.

Британские ограничения также затронули жену оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука – Оксану Марченко.

Ранее стало известно о том, что ограничения против России расширила Канада. Под санкции попали 14 граждан России и 34 юридических лица, среди которых и компании, связанные с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным.

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